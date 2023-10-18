Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

15 yıl öncesinde bu göl daha büyüktü, göl kurudu. Göl kuruyunca bazıları kuruyan yerleri tarım arazisi yaptı. Göl kuruyunca burada kuş kalmadı. 6 kilometre uzaklıkta Alpu Irmağı var, oradan buraya su tahliyesi yapıldı. Buraya su gelince kamışlar tekrar büyüdü ve kuşlar gelmeye başladı. Buraya flamingolar, yaban kazları, karabatak gibi kuşlar gelmeye başladı. Yaz aylarında burada çok fazla kuş oluyor, burası adeta kuş cennetine dönüyor. Şu an gölden hiçbir çiftçi veya köylü bu suyu kullanmıyor.