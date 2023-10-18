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Yaşam
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Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

2023-10-18 12:28:36
Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesi Kamış Gölü'nde doğal yaşamlarına devam esen flamingolar, göç etmeden önce görüntülendi.

#1
Foto - Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamış Gölü, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Onlarca çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan göl, çiftçiler ve köylüler tarafından tarımsal sulamada kullanılmayarak korunuyor.

#2
Foto - Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

Alpu Irmağı'ndan göle yapılan kanalla su getirilen gölde su seviyesinin artmasıyla kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde yaşayan flamingolar, yüzerken görüntülendi.

#3
Foto - Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

Ekim Aylarında göç eden flamingolar ve gölet doğal güzelliğiyle mest etti.

#4
Foto - Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

Köylülerin ve çiftçilerin Kamış gölünden su kullanmadığını belirten çiftçi Faruk Yorgun, "Buraya Kamış Gölü derler, kamışı ile meşhur olan bir göldür. Ben çocukken buradan kamış alır, annelerimiz dokurdu.

#5
Foto - Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

15 yıl öncesinde bu göl daha büyüktü, göl kurudu. Göl kuruyunca bazıları kuruyan yerleri tarım arazisi yaptı. Göl kuruyunca burada kuş kalmadı. 6 kilometre uzaklıkta Alpu Irmağı var, oradan buraya su tahliyesi yapıldı. Buraya su gelince kamışlar tekrar büyüdü ve kuşlar gelmeye başladı. Buraya flamingolar, yaban kazları, karabatak gibi kuşlar gelmeye başladı. Yaz aylarında burada çok fazla kuş oluyor, burası adeta kuş cennetine dönüyor. Şu an gölden hiçbir çiftçi veya köylü bu suyu kullanmıyor.

#6
Foto - Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

Alpu Barajı'ndan su kullanılarak çiftçiler sulama yapıyor. Şu anda kuşların göç sezonu başladı, ilerleyen zamanda göç etmeye başlayacaklar. Kış aylarında burada soğuklara dayanabilen kuşlar kalıyor. Flamingolar kış aylarında gidiyor, yaz aylarında geri geliyor" şeklinde konuştu.

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