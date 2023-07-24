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Otomotiv
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Fiyatlarını gören şaşırıyor! Çi̇n’i̇n elektri̇kli̇ otomobi̇li̇ Türki̇ye’de

2023-07-24 17:09:57
Fiyatlarını gören şaşırıyor! Çi̇n’i̇n elektri̇kli̇ otomobi̇li̇ Türki̇ye’de

Genellikle uygun fiyatları ile tanıdığımız Çinli otomobil markalarının aksine, Voyah, premium modelleri ile ön plana çıkıyor. Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, Türkiye’ye adım attı. Genellikle uygun fiyatları ile tanıdığımız Çinli otomobil markalarının aksine, Voyah, premium modelleri ile ön plana çıkıyor. Voyah, elektrikli SUV modeli Free ile Türkiye’de Çinli otomobil üreticsi Voyah, Türkiye’ye ilk aşamada tamamen elektrikli SUV modeli olan Free’yi getirdi. Voyah Free için ön siparişler, 4 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla alınmaya başladı. Geri alım garantisi ve 8 yıl batarya garantisi de sunan Voyah, ilk otomobillerini eylül ayında teslim etmeyi planlıyor.

#1
Foto - Fiyatlarını gören şaşırıyor! Çi̇n’i̇n elektri̇kli̇ otomobi̇li̇ Türki̇ye’de

İlk olarak Çin pazarında 2021’nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edildi. Çin ve Norveç’in ardından Türkiye pazarında yollara çıkan Voyah Free, 4905 mm uzunluğu, 1950 mm genişliği ve 1645 mm yüksekliğiyle büyük boy SUV segmentinde yer alıyor. 2960 mm’lik dingil mesafesiyle 5 kişi için geniş yaşam kabini sağlayan Voyah Free, 2340 kilogram ağırlığında. Voyah Free’nin tasarımı Küresel Voyah Tasarım Ekibi ve Italdesign Giugiaro’nun iş birliği ile ortaya çıktı. Büyük boyutları ile SUV karakterini yansıyan Free, 6 farklı renk ile tercih edilebilecek. Elektrikli SUV modelin heybetli tasarımı, 255/45 R20 ölçüsünde lastikler ve çok kollu alaşım jantlarla tamamlanıyor. Adaptif havalı süspansiyonları sayesinde zeminden taban yükseliği 118 ile 213 mm arasında değişebilen elektrikli SUV’de, önde çift kollu alüminyum bağımsız süspansiyon, arkada çoklu bağlantılı alüminyum bağımsız süspansiyonlarla desteklenmiş durumda. 605 kilogram taşıma kapasitesi ve 2 tona kadar çekme kapasitesi sunan Voyah Free’nin bagaj hacmi ise 560 litre. Arka koltukların elektrikli olarak yatırılmasıyla bu değer 1320 litreye kadar genişletilebiliyor. Arkadaki bagaja ek olarak ön kaputun altında da 72 litrelik ek bir bagaj alanı daha sunuluyor. İç mekanda premium konfor ögeleri Yeni model, dış tasarımla uyumlu olacak şekilde iç mekanda da premium bir havaya sahip. Yeni teknolojiler ve sunduğu atmosfer ile premium bir deneyim sunmak isteyen Voyah; Koyu Mavi Vurgulu Siyah, Koyu Mavi Vurgulu Bej ve Bej Desenli Kahverengi olmak üzere 3 farklı döşeme rengi opsiyonu sunuyor. Elektrikli, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar ise aracın en çok öne çıkan özellikleri arasında. 3 farklı ekranı ve yan havalandırma menfezlerini kapsayacak şekilde yerinden yükselebilen kokpit tasarımı ile Voyah Free oldukça fütüristik bir iç mekana sahip. Voyah Free’nin konfor teknolojileri kapsamında standart olarak sunulan “Akıllı Kısılabilir Panaromik Sanal Perde”, ultraviyole ışınlarının yüzde 99.9’unu bloke etmek için 10 farklı ışık geçirgenliği seviyesinde ayarlanabiliyor. Gövdenin altında ise ESSA platformu üzerinden yükselen tamamen elektrikli Voyah Free, biri 160 kW gücünde ön aksa, ikincisi 200 kW arka aksa aktarma yapan, toplamda 360 kW (488 HP) sistem gücüne sahip. 720 Nm maksimum tork üreten sistem, Akıllı 4 Çeker Sistemi’nin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabiliyor. Voyah Free’nin maksimum hızı ise 200 km/s. WLTP normlarına göre 500 km’ye kadar elektrikli menzil sunan Voyah Free’nin şehir içi tüketim değeri 15,5 kWh/100 km iken kombine sürüş tekimiyse 20,2 kWh/100 km. Hızlı şarj istasyonlarında (DC) bataryalar 45 dakika içerisinde yüzde 20’den 80 seviyesine kadar doldurulabiliyor. 106/100 kWt batarya kapasitesi, 12V ve 230V priz ve Tip 2 şarj kablosu da Voyah Free’nin ekipmanları arasında yer alıyor.

#2
Foto - Fiyatlarını gören şaşırıyor! Çi̇n’i̇n elektri̇kli̇ otomobi̇li̇ Türki̇ye’de

4 farklı modda ayarlanabilen “Akıllı Kokpit” Konfor ve güvenlik teknolojilerinde eksiksiz bir premium deneyim sunan Voyah Free, segmentindeki pek çok rakibinde olmayan ekipmanları standart olarak sağlıyor. Bunlardan, “Akıllı Kokpit”in 4 farklı modu bulunuyor. Çinli otomobil üreticisinin, “V-Moment” olarak adlandırdığı konfor yazılımları sayesinde araca yaklaştığınız zaman dikkat çekici aydınlatmalar devreye giriyor, kilitler otomatik olarak açılıyor, gizli kapı kolları yerlerinden yükseliyor ve adaptif havalı süspansiyonlar sayesinde araç karoseri, kolay biniş için alçak poziyona getiriliyor. Araç içine geçildiğinde entegre üçlü ekran yerinden yükselirken ortam ışığı da devreye alınıyor. FACE ID yüz tanıması sayesinde sürücünün koltuk ayarları ve dikiz aynası hafızasındaki konumuna getiriliyor. Değişken kokpit modları arasında “V-Performance” Yüksek Enerji Modu’na geçildiğindeyse üçlü ekran alçalıyor, sistem arayüzü minimalist bir görünüme geçiyor, ambiyans aydınlatması kırmızıya dönüyor, sportif bir esans kabin içine yayılıyor ve karoser alçaltılıyor. “V-Attention” ise; “Uyandırma” ya da “Canlandırma” modu olarak devreye alınabiliyor. Bu modda yorgunluk koruması için 6 çeşit hatırlatma, yanıp sönen sesli ve görüntülü göstergeler, aromalı klima servis alanı navigasyonu gibi detaylar dikkat çekiyor. Voyah Free’deki dördüncü mod ise “V-Care” bakım modu. Otomobilde kalan çocukların akıllı yardımcısı olan bu modda, çocuklar araca bindiklerinde, kapı kilitleri hatırlatılıyor. Pamper işlemi açıldığındaysa çocuklar araç içinde uyurken hava kalitesi, ortam ışıkları ve camlar ayarlanabiliyor. Özelleştirilmiş çocuk ses ve görüntü kaynakları, araç içinde geçirilen iyi zamanları kaydediyor. Voyah Free’deki gelişmiş klima sistemi, PM2.5 gerçek zamanlı izleme ve filtreleme fonksiyonuyla her zaman araç içinde taze hava oluşturabiliyor. IAQS Hava Kalitesi Yönetimi araç dışındeki hava kalitesine göre iç mekan sağlıklı ve izole bir atmosfer sağlıyor. Mod seçimlerine göre araç içindeki ambiyansa uygun olarak esans dağılımı da yapılarak istenmeyen kokuların önüne geçiliyor. Müzik sistemi olarak da Dyaudio Premium yüksek kaliteli HIFI ses sistemi kullanılıyor. İleri düzey güvenlik sistemleri Premium bir otomobilin güvenliğin ön saflarında yer alması kaçınılmazdır. Voyah Free’de de bu istisnai bir durum değil. C-NCAP’teki en yüksek puan olan 5 yıldızı alan Voyah Free, ön ve arka koltuklar için yan hava perdesi ve bunlara ek olarak 6 farklı hava yastığını standart olarak sunuyor. Ön ve arkada gergili ve kuvvet sınırlayıcılı emniyet kemerleri, bağlanmamış emniyet kemeri hatırlatma sistemi, boyun yaralanması riskini azaltan ön ve arka koltuk başlıkları da diğer standartlar arasında. Teknolojik olarak gelişmiş Voyah Free, çok çeşitli işlevler ve sürücü asistanlarıyla yoldaki durumu kontrol etmeye yardımcı oluyor.

#3
Foto - Fiyatlarını gören şaşırıyor! Çi̇n’i̇n elektri̇kli̇ otomobi̇li̇ Türki̇ye’de

Türkiye pazarında satışa sunulan standart aktif güvenlik donanımları: Otomatik Frenlemeli Sistem Önden Çarpışma Uyarı Sistemi Kör Nokta Uyar Sistemi 360° Surround Kameralar Otomatik Park Asistanı Gece Görüş Sistemi Hız Sınırlayıcılı (ACC) Trafik Asistanı Trafik Sıkışıklığı Asistanı (TJA) Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW) Şerit Merkezi Asistanı Trafik işareti tanıma özelliğine sahip çok fonksiyonlu dikiz aynası kamerası Arka Trafik Uyarı Sistemi Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi Lastik Basıncı İzleme Sistemi Düşük hızlarda sürerken, yayaların dikkatini işitsel olarak çeken akustik uyarı. FCW önden çarpışma uyarı sistemi RCW arkadan çarpışma uyarısı FVSR ön otomobil çalıştırma hatırlatıcısı RCTA geri vites uyarı sistemi DOW açık kapı uyarı sistemi LDW şeritten ayrılma uyarı sistemi LCA şerit değiştirme uyarısı BSD kör nokta tespit sistemi Yorgun sürüş izleme ve erken uyarı AVM 360° panoramik video sistemi Bekçi modu ISA hız sınırı tanımlama sistemi TJA trafik sıkışıklığı yardımı HWA otoyol yardımı ICA akıllı seyir asistanı AEB otomatik fren sistemi LCC şerit merkezleme sistemi ACC tam hızlı alan uyarlanabilir seyir F-APA,kapsamlı görsel füzyon otomatik park sistemi Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından temsil edilmeye başlanan Voyah, “Geri Alım Garantisi” kapsamında 0 km olarak satılan tüm Voyah Free modelleri 2. elde distribütör tarafından değerinde satın alınabiliyor. 8 yıl batarya garantisi ve 5 yıl otomobil garantisine sahip Voyah Free, yol yardımı ve hasar destek hattı ile müşterilerine güven aşılamak istiyor. Voyah, konumu itibarıyla Çinli otomobil markalarından ayrılıyor. Peki siz Voyah Free ve Çinli otomobil markaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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