Fiyatlarını gören şaşırıyor! Çi̇n’i̇n elektri̇kli̇ otomobi̇li̇ Türki̇ye’de

İlk olarak Çin pazarında 2021’nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edildi. Çin ve Norveç’in ardından Türkiye pazarında yollara çıkan Voyah Free, 4905 mm uzunluğu, 1950 mm genişliği ve 1645 mm yüksekliğiyle büyük boy SUV segmentinde yer alıyor. 2960 mm’lik dingil mesafesiyle 5 kişi için geniş yaşam kabini sağlayan Voyah Free, 2340 kilogram ağırlığında. Voyah Free’nin tasarımı Küresel Voyah Tasarım Ekibi ve Italdesign Giugiaro’nun iş birliği ile ortaya çıktı. Büyük boyutları ile SUV karakterini yansıyan Free, 6 farklı renk ile tercih edilebilecek. Elektrikli SUV modelin heybetli tasarımı, 255/45 R20 ölçüsünde lastikler ve çok kollu alaşım jantlarla tamamlanıyor. Adaptif havalı süspansiyonları sayesinde zeminden taban yükseliği 118 ile 213 mm arasında değişebilen elektrikli SUV’de, önde çift kollu alüminyum bağımsız süspansiyon, arkada çoklu bağlantılı alüminyum bağımsız süspansiyonlarla desteklenmiş durumda. 605 kilogram taşıma kapasitesi ve 2 tona kadar çekme kapasitesi sunan Voyah Free’nin bagaj hacmi ise 560 litre. Arka koltukların elektrikli olarak yatırılmasıyla bu değer 1320 litreye kadar genişletilebiliyor. Arkadaki bagaja ek olarak ön kaputun altında da 72 litrelik ek bir bagaj alanı daha sunuluyor. İç mekanda premium konfor ögeleri Yeni model, dış tasarımla uyumlu olacak şekilde iç mekanda da premium bir havaya sahip. Yeni teknolojiler ve sunduğu atmosfer ile premium bir deneyim sunmak isteyen Voyah; Koyu Mavi Vurgulu Siyah, Koyu Mavi Vurgulu Bej ve Bej Desenli Kahverengi olmak üzere 3 farklı döşeme rengi opsiyonu sunuyor. Elektrikli, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar ise aracın en çok öne çıkan özellikleri arasında. 3 farklı ekranı ve yan havalandırma menfezlerini kapsayacak şekilde yerinden yükselebilen kokpit tasarımı ile Voyah Free oldukça fütüristik bir iç mekana sahip. Voyah Free’nin konfor teknolojileri kapsamında standart olarak sunulan “Akıllı Kısılabilir Panaromik Sanal Perde”, ultraviyole ışınlarının yüzde 99.9’unu bloke etmek için 10 farklı ışık geçirgenliği seviyesinde ayarlanabiliyor. Gövdenin altında ise ESSA platformu üzerinden yükselen tamamen elektrikli Voyah Free, biri 160 kW gücünde ön aksa, ikincisi 200 kW arka aksa aktarma yapan, toplamda 360 kW (488 HP) sistem gücüne sahip. 720 Nm maksimum tork üreten sistem, Akıllı 4 Çeker Sistemi’nin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabiliyor. Voyah Free’nin maksimum hızı ise 200 km/s. WLTP normlarına göre 500 km’ye kadar elektrikli menzil sunan Voyah Free’nin şehir içi tüketim değeri 15,5 kWh/100 km iken kombine sürüş tekimiyse 20,2 kWh/100 km. Hızlı şarj istasyonlarında (DC) bataryalar 45 dakika içerisinde yüzde 20’den 80 seviyesine kadar doldurulabiliyor. 106/100 kWt batarya kapasitesi, 12V ve 230V priz ve Tip 2 şarj kablosu da Voyah Free’nin ekipmanları arasında yer alıyor.