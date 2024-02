Ette ortak fiyat belirliyorlar Et fiyatlarını yakın markaja alan Rekabet Kurumu, 11 firmanın piyasayı manipüle ettiğini tespit etti. Pazarı paylaşan bu firmalar, arzı kısarak ortak fiyat belirleyip fiyatı artırıyorlar Son bir aydır et fiyatlarında yaşanan afaki artış vatandaşı çileden çıkardı. Bir ayda dana karkas etin kilogram fiyatının 280 TL'den 315 liraya çıkmasıyla birlikte piyasada en ucuz olarak görülen yüzde 20 yağlı dana kıymanın kilogram fiyatı da 400 TL'yi aştı. Et ve Süt Kurumu (ESK) bu artışın önüne geçmek ve piyasayı dengelemek için et ithalatını sürdürse de fiyat artışı durmadı. Et fiyatlarında son bir aydır yaşanan sert yükselişe karşı Rekabet Kurumu harekete geçti.