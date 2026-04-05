Kritik proje kamuoyuna duyuruldu: Yol süresi 9 dakikaya düşüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Uraloğlu, kritik noktadaki yol süresinin kısalacağını ve 9 dakikaya düşeceğini söyledi.

Uraloğlu, Ahmetpınar köyü mevkisindeki T26 Tüneli'nin şantiyesinde incelemede bulundu. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, dün Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı çalışmalarını yerinde incelemek için Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bulunduklarını hatırlattı.

Bugün de Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarındaki trenlerin seyir sürelerini düşürecek kritik noktalardan, T26 Tüneli şantiyesinde bulunduklarını dile getiren Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demir yollarını, devlet politikası olarak yeniden ele aldıklarını kaydetti.

Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin yalnızca şehirleri birbirine bağlamadığını, aynı zamanda vatandaşların ulaşım alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştirdiğini anlattı. Bu ulaşım aracının sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajlarıyla özellikle tercih edilir hale geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Mesela bugün Ankara'dan Eskişehir'e, İstanbul'a ya da Sivas'a seyahat eden, hatta buna Konya'yı da ekleyelim, vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tercihini demir yollarından yana kullanıyor. İlk olarak 2009'da, Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Onları seyahat ettirdik. Yani, Türkiye nüfusunun çok üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, 2025'in demir yolu taşımacılığı açısından verimli ve başarılı bir yıl olduğunu ifade etti.

"Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, anahat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bunun yaklaşık 12 milyon yolcusu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız da, 6 milyon yolcu ile Ankara-İstanbul hattı oldu. Hizmete başladığından bu yana, Ankara-İstanbul hızlı tren hattımızla 42 milyon 600 bin vatandaşımız seyahat etti. Ülkemizin nüfusunun yarısı kadar bir rakamdan bahsediyoruz."

Uraloğlu, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının da yapımlarının devam ettiğini bildirdi.

Demir yolu ağını 2028'de 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı, doğrudan hızlı trenlerle bağlanan il sayısını da 27'ye yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz önce bahsettiğim işler, yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik bir güzergahta yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Aynı anda 4 bin 200 kilometrelik demir yolu inşaatı yapan dünyada kaç tane ülke vardır? Çok da olmadığını söyleyebilirim. İnşallah, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi inşallah dolaşma imkanına erişmiş olacağız. Şimdi de sizlere bahsettiğim bu başarı ivmesini daha da güçlendirmek için T26 Tüneli'nde incelemelerde bulunuyoruz. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın Bozüyük-Bilecik kesiminde yer alan 5 bin 587 metrelik T26 Tüneli'miz, hattın en kritik noktalarından birisini oluşturuyor. Çünkü T26 Tüneli'nin tamamlanıp buranın hızlı tren hattına bağlanmasıyla, mevcutta bulunan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hat yerine 8 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı kullanmaya inşallah başlayacağız. Böylece bu kesimde trenlerimiz saatte 55 kilometre hız yerine 250 kilometre hızla kesintisiz seyredebilecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek, tek hattan oluşan bu tren buluşmalarındaki gecikmeler tamamen ortadan kalkacaktır."

Bakan Uraloğlu, tünelin kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Planlamalarımıza göre, üstyapı imalatlarını 2026 yılı 3. çeyreğinde, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatlarını da inşallah 2026'nın sonunda ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu. Buranın devamında, Sapanca-Geyve arasında 12 kilometrelik güzergahta da altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Onunla ilgili de arkadaşlarımızdan gerekli bilgiyi aldık. O kesimde işin fiziksel ilerlemesinin yaklaşık yüzde 65'ler seviyesinde olduğunu belirtmek isterim. Çalışmalarımıza da 2028 yılının inşallah ilk yarısında, inşallah eğer tünellerde bir aksama yaşamazsak ilk çeyreğinde orayı da bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz." dedi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, "ana yurdun demir ağlarla örülmesi" vizyonuna sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

