Kritik proje kamuoyuna duyuruldu: Yol süresi 9 dakikaya düşüyor

Demir yolu ağını 2028'de 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı, doğrudan hızlı trenlerle bağlanan il sayısını da 27'ye yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz önce bahsettiğim işler, yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik bir güzergahta yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Aynı anda 4 bin 200 kilometrelik demir yolu inşaatı yapan dünyada kaç tane ülke vardır? Çok da olmadığını söyleyebilirim. İnşallah, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi inşallah dolaşma imkanına erişmiş olacağız. Şimdi de sizlere bahsettiğim bu başarı ivmesini daha da güçlendirmek için T26 Tüneli'nde incelemelerde bulunuyoruz. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın Bozüyük-Bilecik kesiminde yer alan 5 bin 587 metrelik T26 Tüneli'miz, hattın en kritik noktalarından birisini oluşturuyor. Çünkü T26 Tüneli'nin tamamlanıp buranın hızlı tren hattına bağlanmasıyla, mevcutta bulunan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hat yerine 8 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı kullanmaya inşallah başlayacağız. Böylece bu kesimde trenlerimiz saatte 55 kilometre hız yerine 250 kilometre hızla kesintisiz seyredebilecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek, tek hattan oluşan bu tren buluşmalarındaki gecikmeler tamamen ortadan kalkacaktır."