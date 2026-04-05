Kritik proje kamuoyuna duyuruldu: Yol süresi 9 dakikaya düşüyor

Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin yalnızca şehirleri birbirine bağlamadığını, aynı zamanda vatandaşların ulaşım alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştirdiğini anlattı. Bu ulaşım aracının sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajlarıyla özellikle tercih edilir hale geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Mesela bugün Ankara'dan Eskişehir'e, İstanbul'a ya da Sivas'a seyahat eden, hatta buna Konya'yı da ekleyelim, vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tercihini demir yollarından yana kullanıyor. İlk olarak 2009'da, Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Onları seyahat ettirdik. Yani, Türkiye nüfusunun çok üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, 2025'in demir yolu taşımacılığı açısından verimli ve başarılı bir yıl olduğunu ifade etti.