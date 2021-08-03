Fiyatı normalinin 3 katı! 'Bu sütü içen koronavirüs olmuyor'

Hayvan yetiştiricisi Zeliha Can, “Mandanın bir ara nesli tükenmeye başlamıştı. Sonra tekrar canlandı. Benim 23 tane mandam var. Ben sütlerini satıyorum, yoğurt olarak satıyorum, kaymak olarak satıyorum. Tereyağı yapıyorum. Manda sütü genellikle her şeye iyi gelir diye biliyorum. Rağbet bayağı var bayağı müşterim var. Mesela kanser hastası olduğu zaman, bağırsak kanseri olduğu zaman yoğurt istiyorlar süt istiyorlar. Astım hastasına nane şekeri ile ilaç yapıyorlar. Sedef hastalığına sarılığa iyi geliyor diye biliyorum. Koronaya da iyi geliyor diye biliyorum. Müşterilerim hiç biri korona olmadı, bizde olmadık. Ben göndermiyorum özellikle kendileri gelip alıyorlar’’ dedi.