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Fırsat üstüne fırsat! BİM’de yeni indirimler başlıyor

2024-03-04 10:39:29
Fırsat üstüne fırsat! BİM’de yeni indirimler başlıyor

BİM, 12 Mart Salı gününden itibaren indireme girecek olan ürünlerin listesini açıkladı. 12 Mart'ta yoğurtan, deterjana onlarca üründe önemli oranlarda indirim uygulanacak. İşte, BİM'de gelecek haftanın indirimli ürünleri...

#1
Foto - Fırsat üstüne fırsat! BİM’de yeni indirimler başlıyor

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139,50 TL İçim Tam Yağlı Yoğurt 3 Kg 99 TL Pınar Laktozsuz Yoğurt 750 gr 39,50 TL Pınar Az Yağlı Süzme Peynir 750 gr 115 TL Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr 115 TL Pınar Yağlı Krema 200 ml 24,50 TL Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 33,50 TL Pınar %3,3 Yağlı Süt 6x200 ml 62,50 TL Pınar Laktozsuz Süt 1 Litre 34,50 TL Pınar Çocuk Devam Sütü 1 Litre 37,50 TL Ayca Lor Peyniri 1000 gr 49,50 TL Gündoğdu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 225 TL Duranlar Yarım Yağlı Salamura Peynir 450 gr 67,50 TL Pınar Kefir 1 Litre 34,50 TL İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 44,50 TL Zinde Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 175 TL Pınar Tereyağı 700 gr 249 TL Pınar Labne 400 gr 67,50 TL Eker Tombul Ayran 6x195 ml 32,50 TL Sek Taze Peynir Çeşitleri 150 gr 32,50 TL Lezita - Keskinoğlu - Banvit Dondurulmuş Bütün Piliç 32,50 TL Banvit Piliç Salam 1000 gr 49,50 TL Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 65 TL Gurvita Sade İlikli Kemik Suyu 4x50 ml 35 TL Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr 42 TL Ülker Finger Bisküvi 5x150 gr 64,50 TL Ülker Bitter Çikolata Kaplı Gofret 36 gr 4,95 TL Eti Sade Kremalı Bisküvi 4x61 gr 23,50 TL Sek Quark Çeşitleri 140 gr 19,50 TL

#2
Foto - Fırsat üstüne fırsat! BİM’de yeni indirimler başlıyor

Ülker Bebe Bebe Bisküvisi 172 gr 18,50 TL Patiswiss Kakaolu Fındık Kreması 1000 gr 99 TL Greta Zeytinli Kekikli Kraker 120 gr 22,50 TL Eti Form Tam Çavdarlı Ekşi Mayalı Kepekli Bisküvi 5x45 gr 27,50 TL Eti Form Bitter Çikolata Kaplı Lifli Bisküvi 50 gr 12,50 TL Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 400 gr 42,50 TL Eti Burçak Limonlu Kremalı Yulaflı Bisküvi 400 gr 42,50 TL Ülker Altınbaşak Yoğurt Aromalı ve Mevsim Yeşillikli Tahıl Cipsi 50 gr 9,50 TL Ülker Coco Star Hindistan Cevizli Bar 4x25 gr 16,75 TL Eti Limonlu Popkek 180 gr 29,50 TL Bellotti Limon Kremalı Küp Gofret 200 gr 22,50 TL Nestle Damak Sütlü Çikolata 70 gr 29,50 TL Falım Sakız Falım 14,50 TL Zeyrek Kakao Kremalı Gofret 200 gr 14,50 TL Corny Kakaolu Kırmızı Meyveli Tam Tahıllı Bar 4x14 gr 29,50 TL Goldnut Sütlü Çikolatalı Fındıklı Gofret 125 gr 32,50 TL Twix Tuzlu Karamelli Bisküvili Bar46 gr 14,50 TL Bifa Sade ve Kakaolu Mini Kek 170 gr 21,50 TL Tadelle Gofret 5x35 gr 32,50 TL Swiss Alps Sütlü İsviçre Çikolatası 100 gr 33,50 TL Patiswiss Yer Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 240 gr 49,50 TL Rafaello Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Gofret 40 gr 22,50 TL Star Krak Patlamış Mısır 13,50 TL Patito Patates Cipsi 21,50 TL Züber Nohut Cipsi 25 TL Eti Karam 3x50 gr 29 TL Haribo Hindistan Cevizi Parçacıklı Yumuşak Şeker 115 gr 14,50 TL Harika Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvili Bar 4x40 gr 21,50 TL Patiswiss Yer Fıstığı Ezmesi Dolgulu Hurma Topu 90 gr 29,50 TL Ülker Dankek Portakal Aromalı Tart Kek 6x30 gr 34,50 TL

#3
Foto - Fırsat üstüne fırsat! BİM’de yeni indirimler başlıyor

Aks Yüzey Temizleyici 4 Litre 62,50 TL Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 100'lü 169 TL Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 62,50 TL Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 109 TL Quickdish Mikrofiber Bez 5'li 74,50 TL Ekomis Mega Sünger Comfort 2'li 26,50 TL Parex Bulaşık Fırçası 25 TL Maylo Tuvalet Kağıdı 12'li 65 TL Familia Jumbo Havlu 55 TL Uni Baby Islak Havlu 72'li 18,50 TL Cepli Sunum Peçete Soft 20'li 35 TL Mara Vücut Losyonu79,50 TL Kajal Kaş Kalemi + Kaş Maskarası Kiti 75 TL Ziaja Yüz Temizleme Jeli +Tonik Seti 199 TL Ziaja El Kremi 95 TL Kiva Hayvan Figürlü Maske 15 TL Elseve Saç Maskesi 99 TL Derby Tıraş Bıçağı 13'lü 49 TL Derby Tıraş Kolonyası Okyanus Esintisi 45 TL Derby Lady Tıraş Bıçağı 14'lü 59 TL London Thomas Lotus Mandal Toka 29,75 TL Misip Kürdanlı Diş İpi 25 TL Difaş Diş Fırçası 37,50 TL Araba Kokusu 8 ml 32,50 TL Lavanta Kesesi 24,50 TL Vaseline Dudak Nemlendirici 20 gr 57,50 TL Claderm Kil Maskesi 50 ml 19,50 TL İlaslan Lifli Sabun 45 TL Dalin Bebek Şampuanı 900 ml 75 TL Dalin Kolay Tarama Spreyi 200 ml 59 TL Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 45 TL Golden Rose Saç Kremi 430 ml 59 TL Golden Rose Şampuan 430 ml 59 TL

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