Fırsat üstüne fırsat! BİM’de yeni indirimler başlıyor

Ülker Bebe Bebe Bisküvisi 172 gr 18,50 TL Patiswiss Kakaolu Fındık Kreması 1000 gr 99 TL Greta Zeytinli Kekikli Kraker 120 gr 22,50 TL Eti Form Tam Çavdarlı Ekşi Mayalı Kepekli Bisküvi 5x45 gr 27,50 TL Eti Form Bitter Çikolata Kaplı Lifli Bisküvi 50 gr 12,50 TL Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 400 gr 42,50 TL Eti Burçak Limonlu Kremalı Yulaflı Bisküvi 400 gr 42,50 TL Ülker Altınbaşak Yoğurt Aromalı ve Mevsim Yeşillikli Tahıl Cipsi 50 gr 9,50 TL Ülker Coco Star Hindistan Cevizli Bar 4x25 gr 16,75 TL Eti Limonlu Popkek 180 gr 29,50 TL Bellotti Limon Kremalı Küp Gofret 200 gr 22,50 TL Nestle Damak Sütlü Çikolata 70 gr 29,50 TL Falım Sakız Falım 14,50 TL Zeyrek Kakao Kremalı Gofret 200 gr 14,50 TL Corny Kakaolu Kırmızı Meyveli Tam Tahıllı Bar 4x14 gr 29,50 TL Goldnut Sütlü Çikolatalı Fındıklı Gofret 125 gr 32,50 TL Twix Tuzlu Karamelli Bisküvili Bar46 gr 14,50 TL Bifa Sade ve Kakaolu Mini Kek 170 gr 21,50 TL Tadelle Gofret 5x35 gr 32,50 TL Swiss Alps Sütlü İsviçre Çikolatası 100 gr 33,50 TL Patiswiss Yer Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 240 gr 49,50 TL Rafaello Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Gofret 40 gr 22,50 TL Star Krak Patlamış Mısır 13,50 TL Patito Patates Cipsi 21,50 TL Züber Nohut Cipsi 25 TL Eti Karam 3x50 gr 29 TL Haribo Hindistan Cevizi Parçacıklı Yumuşak Şeker 115 gr 14,50 TL Harika Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvili Bar 4x40 gr 21,50 TL Patiswiss Yer Fıstığı Ezmesi Dolgulu Hurma Topu 90 gr 29,50 TL Ülker Dankek Portakal Aromalı Tart Kek 6x30 gr 34,50 TL