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Aktüel
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Fırsat listesi belli oldu! Şok’ta sürpriz indirimler

2024-05-08 10:29:31
Fırsat listesi belli oldu! Şok’ta sürpriz indirimler

ŞOK 11 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK’ta bu Cumartesi; Karcher basınçlı yıkama makinesinden motosiklet örtü brandası ve valizlere, çift kişilik yataklardan klimalara ve Samsung kurutmalı çamaşır makinesine kadar pek çok sürpriz fırsat yer alıyor. İşte, 11 Mayıs ŞOK indirimleri… Baymak 12000 BTU Inverter Klima 23.999 TL Baymak 18000 BTU Inverter Klima 34.999 TL Bosch 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 22.799 TL Apple iPhone 15 256 GB 53.999 TL Sony PS5 Slim 1TB Digital Console 21.499 TL Braun Multiquick Blender Seti 3.199 TL Samsung 9-6 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.999 TL Hoover 10 kg Kurutma Makinesi 15.999 TL Palace Lüks Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber yastık Hediyeli 4.999 TL Bambu Star Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 3.499 TL Hyper Kuş Tüyü Sünger Yatak + 1 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 1.849 TL Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder Kiremit 849 TL Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı 1.399 TL Mila Katlanabilir Uzanma Minderi 1.999 TL Bebek Yatağı 999 TL

#1
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#2
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Araç Çöp Kovası 59.95 TL Ön Cam Metalize Güneşlik 39.95 TL Kör Nokta Aynası 2'li 29.95 TL Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49.95 TL Akordeon Kriko Cırcırlı 399 TL Oto Yıkama Seti 49.95 TL Seyahat Boyun Yastığı 39.95 TL Motosiklet Çantası 499 TL Motosiklet Sele Brandası 59.95 TL Mafsallı Motorcu Dizliği 2'li 299 TL Motosiklet Örtü Brandası 219 TL

#3
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Motosiklet Ön Siperlik Camı 249 TL PP Kabin Boy Valiz 649 TL PP Seyahat ve Makyaj Valiz 299 TL Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79.95 TL Motosiklet Telefon Tutucu Deri Fermuarlı 199 TL PP Kabin Boy Valiz 649 TL PP Seyahat ve Makyaj Valiz 299 TL

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