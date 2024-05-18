2024-05-18 11:42:05 Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler
500 g Anadolu Makarna Çeşitleri 9.90 TL
İsmail Kartal'ı kovduracak hamle! Galatasaray derbisinde yıldız ismi oynatmayacak, taraftar çılgına dönecek
500 g Anadolu Makarna Çeşitleri 9.90 TL
1000 g Anadolu Nohut + 830 g Anadolu Domates Salçası 77.50 TL
Magnum Mini Çeşitleri 6'lı 139 TL
1 L İçim Sade Kefir Çeşitleri 39.90 TL
1 L İçim Meyveli Çilekli Kefir Çeşitleri 49.90 TL
400 g Sütaş Labne 59.90 TL
225 g Sütaş Yayık Tereyağı 74.50 TL
700 g Tarsüt Taze Kaşar Peyniri 164.90 TL
900 g Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 129.90 TL
2500 g TK Kaymaksız Yoğurt 69.90 TL
2000 g Tarsüt Tost Peyniri 345 TL
1500 ml TKS Ayran 31.90 TL
500 g TL Taze Beyaz Peynir 72.90 TL
900 g TK Beyaz Peynir 210 TL
1 L TK Yağlı Süt 4'lü Alımda 24.50 TL
1 L TK Yağlı Süt 12'li Alımda 23.50 TL
450 g TK Süzme Çiçek Balı 79.90 TL
700 g TK Kakaolu Fındık Kreması 69.90 TL
1000 g TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 119.90 TL
Kahve Dünyası Hazır Kahve 29.90 TL
1.5 L Uludağ Gazoz Çeşitleri 29.90 TL
330 ml Juss Soğuk Çay Çeşitleri 10.90 TL
Mr. Oxy 100'lü Temizlik Havlusu 53.90 TL
Duru Banyo Sabunu 64.90 TL
Uni Baby Aile Islak Mendil 35.90 TL
900 ml Uni Baby Bebek Şampuanı 64.90 TL
Elit Dev Kağıt Havlu 29.90 TL
750 ml Elit Jel Tüm Yüzeyler 28.90 TL
5 kg Elit Toz Çamaşır Deterjanı 154.90 TL
450 g SuperFresh Soğan Halka Kroket Gurme 54.90 TL
Bakpiliç Donuk Fileto 179.90 TL
585 g TK Donuk Limonata 45.90 TL
Ülker İkram Bisküvi Çeşitleri 27.90 TL
Ülker Çizi Kraker Bisküvi Çeşitleri 27.90 TL
150 g TK Çifte Kavrulmuş Fındık 67.90 TL
170 g TK Natural İç Badem Çiğ 59.90 TL
170 g TK Natural İç Badem Kavrulmuş 59.90 TL
170 g Kavrulmuş Antep Fıstığı 94.90 TL
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