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Ekonomi
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Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

2024-05-18 11:42:05
Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

500 g Anadolu Makarna Çeşitleri 9.90 TL

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#1
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

1000 g Anadolu Nohut + 830 g Anadolu Domates Salçası 77.50 TL

#2
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Magnum Mini Çeşitleri 6'lı 139 TL

#3
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

1 L İçim Sade Kefir Çeşitleri 39.90 TL

#4
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

1 L İçim Meyveli Çilekli Kefir Çeşitleri 49.90 TL

#5
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

400 g Sütaş Labne 59.90 TL

#6
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

225 g Sütaş Yayık Tereyağı 74.50 TL

#7
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

700 g Tarsüt Taze Kaşar Peyniri 164.90 TL

#8
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

900 g Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 129.90 TL

#9
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

2500 g TK Kaymaksız Yoğurt 69.90 TL

#10
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

2000 g Tarsüt Tost Peyniri 345 TL

#11
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

1500 ml TKS Ayran 31.90 TL

#12
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

500 g TL Taze Beyaz Peynir 72.90 TL

#13
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

900 g TK Beyaz Peynir 210 TL

#14
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

1 L TK Yağlı Süt 4'lü Alımda 24.50 TL

#15
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

1 L TK Yağlı Süt 12'li Alımda 23.50 TL

#16
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

450 g TK Süzme Çiçek Balı 79.90 TL

#17
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

700 g TK Kakaolu Fındık Kreması 69.90 TL

#18
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

1000 g TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 119.90 TL

#19
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Kahve Dünyası Hazır Kahve 29.90 TL

#20
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

1.5 L Uludağ Gazoz Çeşitleri 29.90 TL

#21
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

330 ml Juss Soğuk Çay Çeşitleri 10.90 TL

#22
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Mr. Oxy 100'lü Temizlik Havlusu 53.90 TL

#23
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Duru Banyo Sabunu 64.90 TL

#24
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Uni Baby Aile Islak Mendil 35.90 TL

#25
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

900 ml Uni Baby Bebek Şampuanı 64.90 TL

#26
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Elit Dev Kağıt Havlu 29.90 TL

#27
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

750 ml Elit Jel Tüm Yüzeyler 28.90 TL

#28
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

5 kg Elit Toz Çamaşır Deterjanı 154.90 TL

#29
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

450 g SuperFresh Soğan Halka Kroket Gurme 54.90 TL

#30
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Bakpiliç Donuk Fileto 179.90 TL

#31
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

585 g TK Donuk Limonata 45.90 TL

#32
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Ülker İkram Bisküvi Çeşitleri 27.90 TL

#33
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Ülker Çizi Kraker Bisküvi Çeşitleri 27.90 TL

#34
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

150 g TK Çifte Kavrulmuş Fındık 67.90 TL

#35
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

170 g TK Natural İç Badem Çiğ 59.90 TL

#36
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

170 g TK Natural İç Badem Kavrulmuş 59.90 TL

#37
Foto - Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

170 g Kavrulmuş Antep Fıstığı 94.90 TL

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