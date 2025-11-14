Haber Merkezi Giriş Tarihi: Fırında hijyen rezaleti: Ekmeğin içinden çıkanlar vatandaşı isyan ettirdi! Pasta ve tatlıların içinde kim bilir neler var?
Eskişehir'de birçok şubesi bulunan ve oldukça ünlü bir fırından aldığı ekmeği evde bölen Yücel Aydın, ekmeğin içinden çıkan bütün bir naylon poşet parçası karşısında adeta şok yaşadı. Midesi bulanan Aydın, hijyen şartlarının sorgulanması gerektiğini belirterek, "Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var?" diyerek tepki gösterdi.