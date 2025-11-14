Fırında hijyen rezaleti: Ekmeğin içinden çıkanlar vatandaşı isyan ettirdi! Pasta ve tatlıların içinde kim bilir neler var?

"EKMEKLE BERABER FIRINA GİRMİŞ, HAMURUNA KARIŞMIŞ” Daha önce de oradan alışveriş yaptığını ifade eden Aydın, "Fırının pastaları ve tatlıları da var, normalde onları da alıyoruz. Hijyen şartlarına daha özen göstermeleri lazım. Burası sadece ekmekçi değil, Eskişehir'de bir sürü şubeleri ve çok çalışanları var. Tatlılarda olsun, pastalarda olsun daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var? Bu basit gibi gözüküyor. Bir daha oradan alışveriş yapmayı düşünmüyorum" diye konuştu.