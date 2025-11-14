  • İSTANBUL
Fırında hijyen rezaleti: Ekmeğin içinden çıkanlar vatandaşı isyan ettirdi! Pasta ve tatlıların içinde kim bilir neler var?

Giriş Tarihi:


Eskişehir'de birçok şubesi bulunan ve oldukça ünlü bir fırından aldığı ekmeği evde bölen Yücel Aydın, ekmeğin içinden çıkan bütün bir naylon poşet parçası karşısında adeta şok yaşadı. Midesi bulanan Aydın, hijyen şartlarının sorgulanması gerektiğini belirterek, "Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var?" diyerek tepki gösterdi.

#1


Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Yücel Aydın, akşam yemeği için kentteki ünlü ve zincir bir fırından aldığı ekmeği sofrada böldüğünde hayatının şokunu yaşadı. Ekmeğin içinden, hamurun içine karışmış ve pişmiş vaziyette duran bütün bir plastik/naylon poşet parçası çıktı. Gördüğü manzarayı "iştahsız halde kalktım" sözleriyle anlatan 51 yaşındaki Yücel Aydın, poşetin sonradan düşmediğini, ekmekle beraber fırına girip hamuruna karıştığını düşündüğünü belirtti. Yaşadığı mide bulantısı nedeniyle ekmeği yiyemediğini söyleyen Aydın, fırının hijyen şartlarına sert eleştiriler yöneltti.

#2


Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Yücel Aydın, evinde giderken, akşam yemeği için Yenikent Mahallesinde bulunan bir fırından yemek için ekmek aldı. Kentte oldukça ünlü ve birçok şubesi olan fırından 2 ekmek alan Aydın, yemek için sofraya oturdu. Aldığı ekmeği eliyle bölen Yücel Aydın, kötü bir sürprizle karşılaştı. Ekmeğinden bir parça bölen vatandaş, bir naylon parça ile karşılaştı. Bir bütün olarak bulunan naylon parçasının hamurun içine karıştığı ve pişme esnasında ekmeğin içinde bulunduğu tahmin ediliyor. Gördüğü manzara karşısında midesinin bulandığını söyleyen Aydın, ekmeği yiyemediğini ve bir daha bahse konu fırından alışveriş yapmayacağını belirtti. Öte yandan Yücel Aydı daha önce, fırından ekmeğin yanı sıra kek ve pasta da aldığının altını çizdi.

#3


“EKMEKLE BERABER FIRINA GİRMİŞ, HAMURUNA KARIŞMIŞ” Ekmeği geçtiğimiz akşam Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir fırından aldığını söyleyen 51 yaşındaki Yücel Aydın, "Ekmeği aldım, eve geldim. Hanım yemeği hazırlamış. Malum, akşam yemeği aile arasında çok önemlidir. İştahlı bir şekilde sofraya oturdum, iştahsız hâlde kalktım. Ekmeği ilk böldüğümde böyle bir şeyle karşılaştım. İçinde plastik cisim vardı. Tatlı poşeti mi, yoksa plastik mi olduğunu tam anlamadım. Ne olduğunu da hiç incelemedim zaten. Görür görmez iştahım kaçtı, sofradan kalktım. Tekrar fırına gitmedim, gitme gereği duymadım çünkü akşam yorgundum. Hamuruna dikkat edilmemiş diye düşünüyorum, çünkü sonradan düşme olayı değil gibi gözüküyor. Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış" dedi." dedi.

#4


"EKMEKLE BERABER FIRINA GİRMİŞ, HAMURUNA KARIŞMIŞ” Daha önce de oradan alışveriş yaptığını ifade eden Aydın, "Fırının pastaları ve tatlıları da var, normalde onları da alıyoruz. Hijyen şartlarına daha özen göstermeleri lazım. Burası sadece ekmekçi değil, Eskişehir'de bir sürü şubeleri ve çok çalışanları var. Tatlılarda olsun, pastalarda olsun daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var? Bu basit gibi gözüküyor. Bir daha oradan alışveriş yapmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

#5


Yücel Aydın'ın yaşadığı bu olay, özellikle gıda üretimi yapan zincir işletmelerin hijyen denetimi ve üretim süreçlerindeki dikkatsizliği bir kez daha gündeme taşıdı.

