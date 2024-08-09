2024-08-09 11:29:33 Firari FETÖ'cü savcı yakalandı!
Firari FETÖ'cü savcı Zafer Yıldız, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Firari FETÖ'cü savcı Zafer Yıldız, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı.
Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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