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Firari FETÖ'cü savcı yakalandı!

2024-08-09 11:29:33
Firari FETÖ'cü savcı yakalandı!

Firari FETÖ'cü savcı Zafer Yıldız, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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#1
Foto - Firari FETÖ'cü savcı yakalandı!

FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.

#2
Foto - Firari FETÖ'cü savcı yakalandı!

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı.

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Foto - Firari FETÖ'cü savcı yakalandı!

Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Foto - Firari FETÖ'cü savcı yakalandı!

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