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Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

2024-08-29 21:02:58
Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

Oyuncu Nurullah Çelebi, Düzce'de bahçeye girerek fındık topladı.

#1
Foto - Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, başarılı oyunculuğunun yanı sıra çiftçiliğiyle de ön plana çıkıyor.

#2
Foto - Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

Ünlü oyuncu her sezon olduğu gibi bu sezonda da Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Hamamüstü köyündeki fındık bahçesinde hasada başladı.

#3
Foto - Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

Çelebi, "Fındık bahçesinde çalışıyoruz. Aslında ben yorulmuyorum, stres atıyorum. Çocukluğumdan beri fındık topluyorum ama şimdi bu hobi bahçesi sayılır.

#4
Foto - Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

Ufak bir fındıklığım var. Kendim topluyorum. Hatta eski imece usulüyle komşularım da yardım ediyor.

#5
Foto - Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

Zamanım olunca ben de onlara yardım ediyorum ama çok sık gidemiyorum.

#6
Foto - Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

Allah razı olsun komşularım geliyorlar. Sadece yiyeceğimiz kadar fındığımız var" dedi.

#7
Foto - Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

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