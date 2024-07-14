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Ekonomi
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Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

2024-07-14 19:40:40
Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Türkiye'nin radikal ekonomik politikalardan vazgeçkiğini belirterek, Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

#1
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Ashmore Group'un küresel araştırma başkanı Gustavo Medeiros'un kaleme aldığı analizde, Türkiye'nin heterodoks politikalardan vazgeçip, ekonomik yönetimde belirgin bir değişim sinyali verdiği ifade edildi. Bu değişim, Türk yerel varlıklarını yeniden yatırım yapılabilir hale getirdi. Merkez Bankası'nın faiz artırımları ve kredi sıkılaşması gibi önlemleri sonucunda enflasyonda düşüş yaşandığı belirtilen analizde, Erdoğan'ın ortodoks politikaların getireceği ekonomik istikrarı anlayarak bu duruşa yabancı olmadığı ifade edildi.

#2
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Financial Times'da Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir analiz yayımlandı. Ashmore Group'un küresel araştırma başkanı Gustavo Medeiros tarafından kaleme alınan analizde "Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü. Ankara'dan ekonomik yönetim konusunda belirgin bir sinyal değişimi oldu." ifadeleri kullandı.

#3
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Analizde son yıllarda yüksek enflasyon ve kırılgan liraya yol açan düşük faiz ve devlet destekli kredi genişlemesini merkeze alan heterodoks politikalardan geri dönüldüğü ifade edildi. Bu politikalar nedeniyle Türk yerel varlıklarının, yükselen piyasa yatırımcıları için yapısal olarak düşük ağırlıklı bir pozisyon haline geldiği belirtildi.

#4
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

CNBC-e'de yer alan habere göre yeni politika anlaşıyı ve reformların "Türkiye'yi yeniden yerel para birimi varlıklarıyla yatırım yapılabilir ülkeler arasına yerleştirdi" yorumu yapıldı. Bunu sağlayan şartların 2023 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın radikal politika duruşunun değişmesinin yanısıra Merkez bankasını yönetmek için teknokratların ve Mehmet Şimşek'in maliye bakanı olarak getirilmesi, para ve maliye politikasında ihtiyaç duyulan ortodoksluğa dönüşle oluştuğu ifade edildi.

#5
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Ekonomi politikasında atınlan adımların arasında TL'nin Mart - Temmuz 2023 arasında yüzde 38 değer kaybetmesi, Merkez Bankası'nın politika faizini kademeli olarak yüzde 8,5'dan yüzde 50'ye yükseltmesi ve kredi sıkılaşması için uygulanan makro ihtiyati politikalar gösterildi.

#6
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Bu politikaların sonucunda enflasyonda gerilemenin görülmeye başlandığına değinildi ve haziran 2024 enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,6 olarak açıklandığı ifade edildi. Bunun yıllıklandırıldığı zaman yüzde 21,6'ya eşdeğer olduğu vurgulandı. Medeiros, "Bu da bizim görüşümüze göre yeni normal haline gelebilir. Enflasyonun bu seviyelerde istikrarlı hale gelmesi, Türk reel faiz oranını civarına getirecektir. Daha istikrarlı fiyatlar, lirayı istikrara kavuşturmak, yerel halkın dolarizasyonunu azaltmak ve yabancı yatırımcılardan gelen girişleri teşvik etmek için önemlidir" yorumunu yaptı.

#7
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

"Kamu görevlisi maaşlarının dondurulması gibi bazı zorlu önlemler olabilir" TL'deki değer kaybının ve yüksek faiz oranlarının, 2023'ün ilk çeyreğinde GSYİH'nin %5,5'inden bu yıl aynı dönemde %2,8'e düşen cari açığı şimdiden azalttığı ifade edilirken turizm gelirlerinin de yaz boyunca ek bir destek sağlayacağı vurgulandı.

#8
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Getirilen ek kamu vergilerinin geçen yıl enflasyonu yükselttiği ve yeni önlemlerin doğrudan vergilere odaklandığı aktarıldı. Bu vergilerin genellikle dezenflasyonist olduğunu ifade eden Medeiros, "Açığın azaltılması, önümüzdeki yıllarda kamu görevlisi maaşlarının dondurulması gibi bazı zorlu önlemleri de içerecektir" dedi.

#9
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Gustavo Medeiros yeni politika yönetiminin halen bir güven sorunu yaşadığını vurgulayarak, "Geçmişteki birçok başarısız başlangıçtan sonra, Erdoğan'ın bu ortodoks politikalardan geri adım atıp atmayacağı sorusu devam ediyor. Ancak bu sefer, reformlar sağlam temellere dayanıyor gibi görünüyor. Bizim görüşümüze göre, Erdoğan, lira istikrarının artık popülaritesi ile bağlantılı olduğunu anlamış durumda. Önceki heterodoks duruşuna rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ortodoksluğun GSYİH üzerindeki olumlu etkisine yabancı değil" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

AK Parti'nin ilk dönemlerine atıfta bulunularak "Erdoğan'ın iktidardaki ilk on yılı, akılcı para ve maliye politikası, yabancı yatırımlarda büyük bir artışı destekledi. Bu dönemde, ekonomi reel olarak d oranında büyüdü ve kişi başına düşen GSYİH C arttı. Bu tarih, ileriye dönük yol hakkında ipuçları sunabilir. 2002-12 büyüme patlaması, 1999 IMF liderliğindeki reformların ardından Türk ekonomisinde yapılan yapısal değişikliklerden sonra gerçekleşti. Reformlar başlangıçta başarılı oldu ve iyi bir ticaret fırsatı sundu. Ancak dotcom balonu sırasında yükselen piyasalardan sermaye çıkışları, yerel siyasi istikrarsızlık ile birleşince, reformların tam olarak uygulanacağına olan güveni azalttı. Gerçek dönüm noktası, Türkiye'nin IMF programının genişlemesi yatırımcı güvenini artırdıktan sonra, 2001 sonunda gerçekleşti. Bu, dotcom balonunun söndüğü döneme denk geldi ve sermayeyi ABD'den uzaklaştırarak Türkiye de dahil olmak üzere yükselen piyasalara yönlendirdi." yorumu yapıldı.

#11
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Yazar Türkiye'nin makroekonomik sorunlarının 1999 dönemine göre daha az şok yarattığını ifade etti. Bütçe açığının o dönem bütçe açığının GSYİH'nın 'sine ulaştığı ve para birimi değer kaybının, büyük miktarda kısa vadeli dolar borcuyla birlikte ilerlediği vurgulandı. "İşaretler olumlu ve yükselen piyasa yatırımcıları için geri dönmek güzel" Bugün ise bütçe açığının daha yönetilebilir olduğu ve kamu borcunun çoğunun da lira cinsinden olduğu vurgulandı.

#12
Foto - Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Yazar, "Şu anda, reformların uzun vadeli yapısal büyümeye yol açıp açmayacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak işaretler olumlu ve Ashmore gibi yükselen piyasa yatırımcıları için geri dönmek güzel" yorumunu yaparken "Erdoğan'ın yabancı yatırımcıları Türkiye'nin yeniden çekici bir yatırım fırsatı olduğuna ikna etmesi, iyi bir yol olacaktır. AB ile ilişkileri normalleştirmek için adımlar atmak, hukukun üstünlüğünü uygulamak ve kurumları güçlendirmek bu konuda yardımcı olacaktır. Son zamanlarda, Türkiye, Merkez Bankası'na mevduatlarını artıran ve diğer destek kaynaklarını sağlayan Körfez yatırımcıları ile bağlantısını güçlendirdi" tespitlerinde bulundu.

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