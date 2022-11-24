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Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

2022-11-24 11:18:40
Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

Antalya'nın Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Manavgat girişinde gerçekleştirilen denetimler sırasında aracın camında film olduğu için durdurulan otomobilin sürücüsü trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Üzerinde kimlik bulunmayan sürücü Erdoğan Kurtel, önce hastanede yatan annesinin ziyaretine gittiğini, ardından abisinin Side Jandarma Karakolu’nda olduğunu ve ona kıyafet götürdüğünü söyledi.

#1
Foto - Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

Aracın bir arkadaşına ait olduğunu ve emanet aldığını belirten Kurtel, aracın arka koltuğundaki otomobil teybinin ve çakarın kendisine ait olduğunu, çakarı otomobilde kullanmadığını söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Kurtel’in ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

#2
Foto - Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

7 BİN 775 LİRA CEZA UYGULANDI - Otomobil sürücüsü Erdoğan Kurtel’e sürücü belgesiz araç kullanmaktan, araç sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan ayrı ayrı 3 bin 674 TL, araçtaki cam filmi için de 427 TL olmak üzere toplam 7 bin 775 TL para cezası uygulandı. Araç sahibinin talebi doğrultusunda araç muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına çekildi.

#3
Foto - Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

“15 YILDIR EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIYORUM” - Akseki’den Manavgat’a geldiğini belirten Erdoğan Kurtel’in sözleri ve trafik polisleriyle olan diyaloğu ise herkesi şaşırttı. Kurtel, “Manavgat’tan geçiyordum, beni burada durdurdular. 15 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetim hiç olmadı. Bugüne kadar trafik tarafından hiç durdurulmadım ve ceza yemedim. İlk kez uygulamada durduruldum. Bunun tek sorumlusu camdaki filmdir. Bu işte ne benim ne de polis abilerin hiçbir suçu yok. Tek suçlu camdaki filmdir” dedi.

#4
Foto - Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

"ÇAKAR LAMBALAR DOMUZLARI KOVMAK İÇİN" - Otomobilde bulunan çakar ve silah kılıfı için ise “Benim Akseki Fersin’de üzüm bağım var. Çakarı üzüm bağına gelen domuzları kovmak için kullanıyorum. Silah kılıfını ise ileride alacağım silahı koymak için şimdiden aldım. Dediğim gibi bu işte tek suçlu filmdir” diye konuştu.

#5
Foto - Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

Kurtel’in bu sözlerine karşın bir polis memuru ise ‘Bir şey kullanmıyorsun dimi sen? Bunları konuşurken kafan yerine yani” diyerek yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Olay yerine çağrılan polis ekibine teslim edilen otomobil sürücüsü, polis karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

#6
Foto - Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

Kurtel’in sözleri ve polis ile olan diyalogları, 2020 yılında alkollüyken trafik kazasına karışan ve ‘zavadak’ sözleriyle bir anda ülke gündemine yerleşen Bekir Varol’u akıllara getirdi.

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