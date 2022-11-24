2022-11-24 11:18:40 Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma
Antalya'nın Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Manavgat girişinde gerçekleştirilen denetimler sırasında aracın camında film olduğu için durdurulan otomobilin sürücüsü trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Üzerinde kimlik bulunmayan sürücü Erdoğan Kurtel, önce hastanede yatan annesinin ziyaretine gittiğini, ardından abisinin Side Jandarma Karakolu’nda olduğunu ve ona kıyafet götürdüğünü söyledi.