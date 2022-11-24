Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

“15 YILDIR EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIYORUM” - Akseki’den Manavgat’a geldiğini belirten Erdoğan Kurtel’in sözleri ve trafik polisleriyle olan diyaloğu ise herkesi şaşırttı. Kurtel, “Manavgat’tan geçiyordum, beni burada durdurdular. 15 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetim hiç olmadı. Bugüne kadar trafik tarafından hiç durdurulmadım ve ceza yemedim. İlk kez uygulamada durduruldum. Bunun tek sorumlusu camdaki filmdir. Bu işte ne benim ne de polis abilerin hiçbir suçu yok. Tek suçlu camdaki filmdir” dedi.