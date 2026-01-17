  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pangolin evlerine büyük ilgi En iyi kazandıran meslek belli oldu: 250 bin lira maaş vadediyor! Herkesin emekli maaşı değişiyor! Yeniden hesaplanacak Bu rakam, alacak olanı da satacak olanı da afallatır! Gram altında 8 bin lira bombası Galatasaray, Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler Dünyanın en ilginç mimari yapıları belli oldu! Türkiye’den bakın nereler var Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı Sır gibi saklanan 6. nesil savaş uçağı için dev iş birliği kapıda! Ve dikkat çeken hamle geldi Vidasına kadar yerli! Hatay’da üretiliyor, tam 50 ülkeye satılıyor Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı

İspanya’da Katolik inancına göre Aziz Anton Yortusu kapsamında San Bartolome de Pinares köyünde onlarca at, gelenek gereği ateşin üzerinden atlatıldı.

#1
Foto - Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı

Sadece 550 nüfusu olan Avila kentine bağlı San Bartolome de Pinares köyü, 18. yüzyıldan kalma geleneğin sayesinde her 16 Ocak'ta "Las Luminarias" adıyla yapılan festivalde ateş üzerinden atlatılan atları izlemeyi gelen binlerce kişiyle dolup taşıyor.

#2
Foto - Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı

Festival kapsamında, akşam saatlerinde köy merkezindeki kilisenin çanlarının çalmasıyla önce rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra bando eşliğinde sokaklarda dolaştırılıp, gece boyunca birçok yerde yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

#3
Foto - Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı

Hem dini hem de kültürel yanı olan festivalde, ateş üzerinden geçen atların bir yıl boyunca köylüleri ve hayvanları hastalıktan ve kötülüklerden koruduğuna inanılıyor.

#4
Foto - Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı

Köylüler kötülüklerden arınma için dumanı kullanırken, yaş ağaç dalları yakılarak daha fazla duman çıkması sağlanıyor.

#5
Foto - Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı

Las Luminarias, meraklıların yanı sıra görsel açıdan sunduğu zenginlikle çok sayıda fotoğrafçının da ilgisini çekiyor.

#6
Foto - Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı

Bu festivalin en önemlisi San Bartolome de Pinares de olsa da ülkenin farklı yerlerinde de benzer etkinlikler düzenleniyor.

#7
Foto - Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı

Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin son bulmasını istiyor.

#8
Foto - Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı

Diğer yandan Aziz Anton kutlamaları nedeniyle hafta boyunca İspanya'nın birçok yerinde rahipler, kiliseye getirilen evcil hayvanları kutsuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sosyal medyada yayın yapan Siber Haber TV adlı hesapta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan hak..
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!
Gündem

İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!

CHP’li İBB yönetimindeki yolsuzluk kanalizasyonu patladı! Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23