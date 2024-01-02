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Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız

2024-01-02 16:18:50
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğramıştı. Fatih Altaylı’nın yumruk atan kişi için “eline sağlık” ifadesini kullanmasının ardından, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç de saldırıyı gerçekleştiren kişi yerine yumruğu yiyen kişiyi suçlu göstermeye çalışan cümleler sarf etti.

#1
Foto - Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, iletişimci yazar Ferhat Murat, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. 

#2
Foto - Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırının tartışıldığı anda Şaban Sevinç'in yumruk yiyen şahsın daha önce yaptığı paylaşımları bahane ederek Fatih Altaylı'nın 'eline sağlık' tepkisine benzer bir tepki vermesi dikkatlerden kaçmadı.

#3
Foto - Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız

Yumruğu atan kişiye tepki göstermek yerine böyle bir bahaneye sığınılması programın bir diğer konuğu Ferhat Murat'ı rahatsız etti ve ikili bu konu üzerinde tartışma yaşadı.

#4
Foto - Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız

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