2024-01-02 16:18:50 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız
Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğramıştı. Fatih Altaylı’nın yumruk atan kişi için “eline sağlık” ifadesini kullanmasının ardından, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç de saldırıyı gerçekleştiren kişi yerine yumruğu yiyen kişiyi suçlu göstermeye çalışan cümleler sarf etti.