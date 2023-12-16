  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi dümdüz yapar: Çok güçlü sağlayan tüyo bakın ne? Bir dizi öneriler

Sosyal medya kullanım süresi arttıkça maneviyat azalıyor mu? İşte çarpıcı sonuç...

İnanılmaz ama gerçek! Burada ezan okununca bakın ne oluyor

İki dağ arasındaki şölen: Yardere

Selahaddin Eyyubi dizisine Uyanış Büyük Selçuklu'dan bomba transfer!

İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'ye Türkiye'nin hedefi bu diyerek açıkladı! Herkes bu durumu konuşuyor!

Çocukluk hayalini bakın nasıl gerçekleştirdi

Elon Musk'tan insanlara çağrı! "Çocuk yapın, yoksa 'gelecek nesil' diye bir şey olmayacak”

Almanya Savunma Bakanı Pistorius’tan kritik çağrı! "Avrupa yeni tehditlere karşı yeniden silahlanmalı"

Sağlık
6
Fil gibi bir hafızaya sahip olmak isteyenler, önlerine gelen her yemeğe bu baharatlardan bol bol atsın! Beyni hafıza kartı gibi yapıyor

2023-12-16 13:34:56
Fil gibi bir hafızaya sahip olmak isteyenler, önlerine gelen her yemeğe bu baharatlardan bol bol atsın! Beyni hafıza kartı gibi yapıyor

Günlük hayatın koşturmacası içerisinde, zihnimizin keskinliğini korumak ve hafızamızı güçlendirmek için yapabileceğimiz birçok şey var. Beslenme alışkanlıklarımızın bu konuda önemli bir rol oynadığını unutmamak gerekiyor. Peki hafızaya iyi gelecek, unutkanlığa birebir olan baharatlar neler? Günümüzde, hızlı yaşam temposu ve bilgi bombardımanı altında, zihinsel performansımızı sürdürmek ve geliştirmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Ancak, hafızanın dinç ve diri kalması, sadece yoğun bir yaşam tarzına bağlı değildir. Mutfağınızda bulunan bazı sıradan baharatlar, zihinsel canlılığınızı artırabilir ve hafızanızı güçlendirebilir. İşte, baharatlarla dolu bir mutfakta zihinsel performansınızı artırmak için kullanabileceğiniz bazı gizli silahlar.

#1
Foto - Fil gibi bir hafızaya sahip olmak isteyenler, önlerine gelen her yemeğe bu baharatlardan bol bol atsın! Beyni hafıza kartı gibi yapıyor

Zerdeçal, içerdiği curcumin maddesi sayesinde antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Araştırmalar, zerdeçalın hafızayı güçlendirebileceğini ve nörolojik hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini göstermektedir. Gündelik yemeklerinizde veya sıcak içeceklerinizde kullanarak, zihinsel performansınızı destekleyebilirsiniz.

#2
Foto - Fil gibi bir hafızaya sahip olmak isteyenler, önlerine gelen her yemeğe bu baharatlardan bol bol atsın! Beyni hafıza kartı gibi yapıyor

Biberiye, özellikle uçucu yağlar içerir ve bu özelliğiyle zihinsel canlılığı artırabilir. Biberiye, konsantrasyonu artırabilir ve hafızayı güçlendirebilir. Yemeklerinize serperek veya taze biberiye çayı içerek, zihinsel tazelenmeye katkıda bulunabilirsiniz.

#3
Foto - Fil gibi bir hafızaya sahip olmak isteyenler, önlerine gelen her yemeğe bu baharatlardan bol bol atsın! Beyni hafıza kartı gibi yapıyor

Tarçın, sadece tatlı lezzetiyle değil, aynı zamanda içerdiği antioksidanlarla da bilinir. Kan şekerini dengeleyerek beyin fonksiyonlarını optimize edebilir ve bu da hafızayı güçlendirebilir. Kahvenize veya yoğurda ekleyerek, tarçının gücünden faydalanabilirsiniz.

#4
Foto - Fil gibi bir hafızaya sahip olmak isteyenler, önlerine gelen her yemeğe bu baharatlardan bol bol atsın! Beyni hafıza kartı gibi yapıyor

Kakule, içerdiği antioksidanlar ve iltihap önleyici özellikleriyle beyin sağlığını destekleyebilir. Özellikle kahve içerisine eklenerek veya baharat karışımlarında kullanılarak, zihinsel performansınıza katkıda bulunabilirsiniz.

#5
Foto - Fil gibi bir hafızaya sahip olmak isteyenler, önlerine gelen her yemeğe bu baharatlardan bol bol atsın! Beyni hafıza kartı gibi yapıyor

Kimyon, içerdiği demir sayesinde enerji seviyelerini artırabilir. Bu da doğrudan zihinsel performansa olumlu bir etki yapabilir. Özellikle yemeklere ekleyerek veya yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklarınıza serpiştirerek, kimyonun faydalarını değerlendirebilirsiniz.

Bu dört ilçede yaşayanlar aman dikkat! Kalp krizi riskiniz daha fazla!
Yerel

Bu dört ilçede yaşayanlar aman dikkat! Kalp krizi riskiniz daha fazla!

İstanbul'da hava kirliliği son aylarda oldukça arttı. Uzmanlardan konuyla ilgili ciddi bir uyarı geldi. Özellikle İstanbul'un dört ilçesinde..
Emekli general açıkladı: 5 kişilik suikast timi İsrail'den o şehrimize geldi, havaalanındaki tüm bilgisayarlar bozuldu ve ülkeye girdiler

Emekli general açıkladı: 5 kişilik suikast timi İsrail'den o şehrimize geldi, havaalanındaki tüm bilgisayarlar bozuldu ve ülkeye girdiler
Batı, Rus bankalarına el koyacak! Söz konusu haberde: Rusya'nın tam 300 milyar dolarını Ukrayna'ya vermek istiyor! Büyük iddia
Dünya

Batı, Rus bankalarına el koyacak! Söz konusu haberde: Rusya'nın tam 300 milyar dolarını Ukrayna'ya vermek istiyor! Büyük iddia

İngiliz gazetesinden dikkat çeken yazı: ABD Temsilciler Meclisi harekete geçti: Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardımı da içeren tasarıyı eng..
Kızılcık Şerbeti'ndeki ahlaksızlık Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İzleyenlerin midesi bulandı, çok büyük skandal

Kızılcık Şerbeti'ndeki ahlaksızlık Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İzleyenlerin midesi bulandı, çok büyük skandal
'İmamoğlu’nun elleri oynaşta gözleri fıldır fıldır'
Siyaset

'İmamoğlu’nun elleri oynaşta gözleri fıldır fıldır'

Yeni Asır'da Bülent Erandaç yazdı: Muhalefet sıkıntıda. Muhalefet darmadağın, panik havasında bir görüntü veriyor. Özellikle CHP ile İYİ Par..
Otomobil alanlar şimdi kara kara düşünüyor! Akaryakıta zamların en büyüğü geldi

Otomobil alanlar şimdi kara kara düşünüyor! Akaryakıta zamların en büyüğü geldi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23