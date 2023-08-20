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FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

2023-08-20 13:59:21
FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

FETÖ'nün deşifre olan güncel yapılanmasında ilginç detaylar ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden faaliyetlerini yürütmeye çalışan örgütün izlediği yollar tek tek ortaya çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca soruşturma dosyalarına gönderilen raporlarda, örgütün iletişimin sağlanacağı telefonun, GSM hattı ile birlikte başka ilden örgüt mensupları tarafından gönderildiği, temin edildiği, uygulamaların telefona yüklü bir şekilde hazır olarak geldiği, irtibatın genel olarak SİGNAL programı üzerinden sağlandığı aktarıldı.

#1
Foto - FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

Herhangi bir nedenle sorumlu kişinin kullandığı telefonun deşifre olması durumunda sorumluya kargo ile yeni telefon ve GSM hattı gönderildiği belirtilen raporda, bir önceki örgütsel amaçlı kullanılan telefon ve GSM hattının imha edildiği, gönderilen telefonda SİGNAL uygulamasının yüklü olmaması durumunda sorumlu kişinin uygulamayı kendisinin yüklediği, ancak uygulamanın aktif hale getirilmesi için telefon ile gönderilen GSM hattının kullanılmadığı, yurt dışında bulunan bir örgüt mensubu ile temas sağlanarak onun verdiği yabancı GSM hattı ile SİGNAL, VİBER ve TELEGRAM uygulamalarının aktif hale getirildiği kaydedildi. Örgütsel amaçlı kullanılması amacıyla verilen telefonun, kilit açma şifresinin 3 kere yanlış girilmesi durumunda kendini sıfırladığı, örgüt üyelerine gözaltı, yakalama esnasında bu işlemin gerçekleştirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

#2
Foto - FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

GÜNCEL YAPILANMA 3 BÖLGEDEN YÖNETİLİYOR, TOPLANTILAR LOL'DE... Örgüt üyelerinin itirafları ve teknik incelemeler sonucunda FETÖ'nün güncel yapılanmasının İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 bölgeden yönetildiği belirlendi. Örgüt üyelerinin popüler internet oyunu LOL (League of Legends) üzerinden sohbet odalarına girerek örgütsel sanal toplantılar yaptıkları tespit edilirken, darbe girişimi sonrasında, örgütün adli işlem gören mensuplarının bağlılığını koruyabilmek için yeni sıfat ve adlandırma ile gruplandırdığı, deşifre edilerek gözaltı, tutukluluk gibi adli işlemler uygulanan örgüt mensuplarına FEDA denilerek ayrı bir sınıflandırma yapıldığı ifade edildi.

#3
Foto - FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

Güncel yapılanma sırasının Feda grubu, Talebe Yapılanması, Cezaevi-Mağdur Aileler Yapılanması, Finansal Yapılanma, Gaybubet (Hayalet) Yapılanma, Serdengeçti Grubu, İbn-i Erkam Grubu, Baş Yüceler gruplarından oluştuğu belirtildi.

#4
Foto - FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

İBN'İ ERKAM ÇÖKERSE ÖRGÜT ÇÖKER ENDİŞESİ Hiyerarşik olarak Feda grubunun üzerinde, kaçak durumdaki örgüt mensuplarının bulunduğu aktarılan raporlarda, kaçak durumdaki örgüt mensuplarının üzerinde, Serden Geçti adı verilen bir grubun olduğu, bu grubun 600 kişiden oluştuğu belirtildi. Raporlarda, Serden Geçti grubunun üzerinde, kripto ve önemli kişiler seviyesindeki İbn'i Erkam olarak adlandırılan grubun olduğu, İbn'i Erkam olarak adlandırılan grubun üzerinde ise 13 kişiden oluşan Yüceler grubunun bulunduğu, Yüceler grubunun örgütün üst tabakası olup örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le yakın çevresinden oluştuğu kaydedildi.

#5
Foto - FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

İbn'i Erkam grubunun örgütün hassas noktası olduğu ve dağılması halinde örgütün çökebileceği endişesinin hakim olduğu ifade edilen raporlarda, bu grubun finansal güç ve deşifre edilmemiş topluluk oldukları, İbn'i Erkam grubunda bulunan şahısların en az 2 dil bildikleri, uluslararası bağlantılarının olup yurtdışı çıkış girişlerinin yoğun olduğu, ağırlıklı olarak ticari faaliyetlerle uğraştıkları belirtildi.

#6
Foto - FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞIYORLAR Örgüt mensuplarınca temasa geçilmemiş tek bir öğrencinin kalmaması hedefiyle 'devre talebe seferberliği' adı altında bir çalışma başlatıldığı, örgütün illerdeki ve bölgelerdeki her kademesine ulaşmaları gereken sayısal hedefler verildiği aktarıldı.

#7
Foto - FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

Eğitim koçluğu görünümü altında, FETÖ/PDY'ye bağlı öğretmenlerin, özellikle lise öğrencilerini örgüte kazandırmakla görevlendirildiği, son zamanlarda örgüt mensubu sempatizanı öğrenci sayısında artış olduğu gözlenerek, özellikle lise öğrencilerini hukuk fakülteleri, polis okulları ve askeri okul sınavlarına hazırladıkları ifade edildi.

#8
Foto - FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

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