FETÖ'den yeni hamle… Bir kez daha evlatlarımız hedefte! Lise denemesi

Herhangi bir nedenle sorumlu kişinin kullandığı telefonun deşifre olması durumunda sorumluya kargo ile yeni telefon ve GSM hattı gönderildiği belirtilen raporda, bir önceki örgütsel amaçlı kullanılan telefon ve GSM hattının imha edildiği, gönderilen telefonda SİGNAL uygulamasının yüklü olmaması durumunda sorumlu kişinin uygulamayı kendisinin yüklediği, ancak uygulamanın aktif hale getirilmesi için telefon ile gönderilen GSM hattının kullanılmadığı, yurt dışında bulunan bir örgüt mensubu ile temas sağlanarak onun verdiği yabancı GSM hattı ile SİGNAL, VİBER ve TELEGRAM uygulamalarının aktif hale getirildiği kaydedildi. Örgütsel amaçlı kullanılması amacıyla verilen telefonun, kilit açma şifresinin 3 kere yanlış girilmesi durumunda kendini sıfırladığı, örgüt üyelerine gözaltı, yakalama esnasında bu işlemin gerçekleştirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.