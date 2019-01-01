FETÖ operasyonunda ele geçirilen ilginç beyzbol sopası!
Samsun Adalet Sarayındaki binlerce dava delilinin yer aldığı adli emanet depolarında, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve çelik kasada muhafaza edilen "F" serisi 1 dolarlar dikkati çekiyor.
FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davalardan uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar binlerce davaya ilişkin delilin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları basın mensuplarına açıldı.
İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan adalet sarayının yerine Kılıçdede Mahallesi'nde inşa edilerek 2014 yılında faaliyete geçen Samsun Adalet Sarayındaki adli emanet depolarında binlerce delil muhafaza ediliyor.
Adli emanet müdürü ile 5 memurun görev yaptığı adli emanet depoları, adliye binasının eksi 2'nci katında bulunuyor.
Çalışanlar ve ilgili savcı haricinde kimsenin girmesine izin verilmeyen, her birinde farklı tür eşyaların saklandığı 80 metrekare alanda bulunan 6 adli emanet deposunda 25 binin üzerinde eşya saklanıyor.
Emniyet ve kriminal incelemeleri tamamlanan suç eşyaları, polisler tarafından adli emanet birimine kapalı ve mühürlü şekilde getirilip ilgili memurlarca teslim alınıyor. Adli emanet depoları, 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla izleniyor.
Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları da imha edilmek üzere depoda bekletiliyor.
Adli emanet deposunda, bazı kavgalarda kullanılan sopalar da bulunuyor.
FETÖ davaları kapsamında elde edilen emanetler, ayrı odada muhafaza altında bulunuyor.
FETÖ operasyonlarında ele geçirilen örgüt kitapları, Zaman gazetesi parçaları, Bank Asya belgeleri, telefon, CD, DVD, çek, senet, bilgisayar, hard disk gibi malzemeler, özel mühürlü çuvallarda yer alıyor.
Narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler de dava süresince adli emanetteki bir depoda tutuluyor.