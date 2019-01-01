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FETÖ operasyonunda ele geçirilen ilginç beyzbol sopası!

  • Samsun Adalet Sarayındaki binlerce dava delilinin yer aldığı adli emanet depolarında, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve çelik kasada muhafaza edilen "F" serisi 1 dolarlar dikkati çekiyor.

  • FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davalardan uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar binlerce davaya ilişkin delilin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları basın mensuplarına açıldı.

  • İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan adalet sarayının yerine Kılıçdede Mahallesi'nde inşa edilerek 2014 yılında faaliyete geçen Samsun Adalet Sarayındaki adli emanet depolarında binlerce delil muhafaza ediliyor.

  • Adli emanet müdürü ile 5 memurun görev yaptığı adli emanet depoları, adliye binasının eksi 2'nci katında bulunuyor.

  • Çalışanlar ve ilgili savcı haricinde kimsenin girmesine izin verilmeyen, her birinde farklı tür eşyaların saklandığı 80 metrekare alanda bulunan 6 adli emanet deposunda 25 binin üzerinde eşya saklanıyor.

  • Emniyet ve kriminal incelemeleri tamamlanan suç eşyaları, polisler tarafından adli emanet birimine kapalı ve mühürlü şekilde getirilip ilgili memurlarca teslim alınıyor. Adli emanet depoları, 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla izleniyor.

  • Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları da imha edilmek üzere depoda bekletiliyor.

  • Adli emanet deposunda, bazı kavgalarda kullanılan sopalar da bulunuyor.

  • FETÖ davaları kapsamında elde edilen emanetler, ayrı odada muhafaza altında bulunuyor.

  • FETÖ operasyonlarında ele geçirilen örgüt kitapları, Zaman gazetesi parçaları, Bank Asya belgeleri, telefon, CD, DVD, çek, senet, bilgisayar, hard disk gibi malzemeler, özel mühürlü çuvallarda yer alıyor.

  • Narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler de dava süresince adli emanetteki bir depoda tutuluyor.

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