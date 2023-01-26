2023-01-26 11:07:47 Ferdi Kadıoğlu için dev rakam!
Borussia Mönchengladbach, Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon Euro'luk bir bonservis tekifiyle Sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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Borussia Mönchengladbach, Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon Euro'luk bir bonservis tekifiyle Sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Bu sezon oynadığı oyunla Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı oldu. Genç yıldız geçirdiği güzel bir sezonla dünya devlerini peşine taktı. İsmi Avrupa devleri ile anılan Ferdi Kadıoğlu için Alman ekibi kesenin ağzını açtı.
ALMAN EKİBİ FERDİ KADIOĞLU'NA GÖZÜNÜ DİKTİ Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı oyunla Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor. Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için elinden geleni yapmaya hazır. Kesenin ağzını açan Alman ekibi 15 milyon euroluk teklifle Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazır.
HER BÖLGENİN JOKERİ Tecrübeli oyuncu Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden oldu. Ferdi Kadıoğlu, oynadığı her maçta performansıyla takımın en iyilerinden olmayı başardı. Üstelik bunu tek bir pozisyonda değil, birçok farklı mevkide yaptı.
HEDEF 20 MİLYON Bundesliga ekibinin Ferdi Kadıoğlu için masaya koyacağı ilk rakam 15 milyon euro olacak. Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul etmesi beklenmezken, Sarı-lacivertli kulübün talebi en az 20 milyon euro. Transferin detayları önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.
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