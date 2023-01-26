Ferdi Kadıoğlu için dev rakam!

HER BÖLGENİN JOKERİ Tecrübeli oyuncu Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden oldu. Ferdi Kadıoğlu, oynadığı her maçta performansıyla takımın en iyilerinden olmayı başardı. Üstelik bunu tek bir pozisyonda değil, birçok farklı mevkide yaptı.