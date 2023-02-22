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Medya
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Fenomen davulcudan kahreden haber

2023-02-22 16:12:53
Fenomen davulcudan kahreden haber

Antalya'da davulculuk yapan fenomen davulcu Handevi Gündoğan'dan acı haber geldi.

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Foto - Fenomen davulcudan kahreden haber

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak’taki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Müzisyenlik yapan 46 yaşındaki Handevi Gündoğan, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde komşuları tarafından yanmış şekilde bulundu.

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Foto - Fenomen davulcudan kahreden haber

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gündoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Gündoğan’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunun tamamen yandığı belirlenen Gündoğan’ın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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Foto - Fenomen davulcudan kahreden haber

Evin önüne kurulan taziye çadırında Gündoğan'ın annesinin feryatları büyük üzüntü oluşturdu.

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Foto - Fenomen davulcudan kahreden haber

Geçimini müzisyenlik yaparak sağlayan Gündoğan’ın mahalle halkı tarafından çok sevilen biri olduğunu belirten akrabası Neşet Andariman, "İyi biriydi, kimseye bir zararı olmazdı. Mahallede sevmeyen yoktu. Biz sabaha karşı ölüm haberini aldık. Cesedi yanık şekilde bahçedeydi" dedi.

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