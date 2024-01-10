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Spor
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Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

2024-01-10 13:06:11
Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Leonardo Bonucci ile el sıkışan Kanarya'da şimdiki hedef orta saha transferini bitirmek. Rade Krunic için Milan ile ilerleme kaydedemeyen sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın gözdesi için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Sarı lacivertliler transferde hareketli günler yaşıyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Kanarya ilk olarak dünyaca ünlü savunmacı Bonucci ile el sıkışmıştı.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için ise sürpriz bir isim gündeme geldi.

#5
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

İşte detaylar...

#6
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Takvim'in haberine göre, Rade Krunic transferinde Milan ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamayan Sarı-Lacivertli yönetim rotayı Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'ya kırdı.

#7
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Sezon başında ismi Galatasaray ile sıklıkla anılan merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Vecino'nun menajeri ile temas kurulduğu iddia edildi.

#8
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Lazio ile 2025 yılınan haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vecino'dan yeşil ışık geldiği belirtildi.

#9
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Kanarya'nın Vecino'nun kulübü Lazio ile masaya oturmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

#10
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

32 yaşında ve 1.87 boyunda olan Vecino 69 kez Uruguay Milli Takım formasını giymiş çok tecrübeli bir isim.

#11
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor.

#12
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

2018 yılındaki piyasa değeri ise 25 milyon Euro civarında idi.

#13
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Fenerbahçe'nin Vecino ve Krunic için girişimlerini eş zamanlı olarak sürdüreceği de gelen haberler arasında.

#14
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Vecino, Lazio'dan önce Inter, Fiorentina, Empoli ve Cagliari formalarını da giydi.

#15
Foto - Fenerbahçe'ye yeni yıldız müjdesi! Fred'den katbekat daha değerli, her yerden fışkıran futbolu var!

Vecino, bu sezon Lazio formasıyla 19 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

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