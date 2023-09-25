Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Son dakika Fenerbahçe haberi… Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, oldukça flaş bir başlangıca imza attı. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da çıktığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrılan Kanarya, taraftarını da oldukça memnun etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus döneminde transfer edilen ve beğenilmeyen yıldız oyuncu, bu sezon İsmail Kartal tedrisatında farklı bir boyuta ulaştı. Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çeken yıldız isim için önemli bir takım Türkiye'ye geldi. İşte son dakika haberinin detayları…