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Spor
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Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

2023-09-25 16:28:07
Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Son dakika Fenerbahçe haberi… Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, oldukça flaş bir başlangıca imza attı. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da çıktığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrılan Kanarya, taraftarını da oldukça memnun etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus döneminde transfer edilen ve beğenilmeyen yıldız oyuncu, bu sezon İsmail Kartal tedrisatında farklı bir boyuta ulaştı. Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çeken yıldız isim için önemli bir takım Türkiye'ye geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Fenerbahçe'deki üçüncü dönemine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, takımının şampiyonluk hedefi için çalışmalara başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Yaz transfer döneminde birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katan Kanarya, oldukça flaş bir sezon başlangıcı yaptı.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerini birer birer geçen sarı-lacivertli ekip, gruplara kalmayı başardı.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Gruplarda oynanan ilk maç olan Nordsjaelland'ı da 3-1'lik skorla geçerek Avrupa'ya 3 puanla başladı.

#5
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Süper Lig'de de oynadığı ilk 4 maçtan 4 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, taraftarını memnun etmeyi başarıyor.

#6
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

BENFICA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

#7
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

#8
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

İsmail Kartal yönetiminde forma şansı bulan ve kendini gösteren Jayden Oosterwolde içi flaş bir gelişme yaşandı.

#9
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

#10
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Sabah'a göre; İsmail Kartal yönetiminde forma şansı bulan ve kendini gösteren Jayden Oosterwolde içi flaş bir gelişme yaşandı.

#11
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı konuk ettiği maçta Benfica scoutları Ülker Stadyumu tribünlerindeydi.

#12
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Fenerbahçe'de bu sezonun parlayan ismi olan Jayden Oosterwolde, Benfica scoutlarının dikkatini çeken isim oldu.

#13
Foto - Fenerbahçe'ye bayram ettiren müjde bakın nereden geldi: Havalara zıplayacaklar...

Benfica'lı yetkililer devre arasına kadar Hollandalıyı takip etmeye devam edecek.

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