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Spor
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Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

2023-12-18 09:59:57
Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşananlar büyük ses getirmişti. Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, tribünden inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Bunun üzerine Faruk Koca hakkında ömür boyu futboldan men edilme cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise yaşanan olaylar nedeniyle Süper Lig'de maçları bir hafta erteledi. 19 Aralık Salı akşamı yeniden başlayacak Süper Lig'de ertelenen maçlar Ocak ayında oynanacak.

#1
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, konuyla alakalı çok konuşulacak iddialarda bulunurken ertelenen maçlarla ilgili de olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

#2
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

Ligin 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonunda büyük bir arbede yaşanmış ve Halil Umut Meler'e, Faruk Koca tarafından yumruk atılmıştı.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

Dünyada da büyük ses getiren bu olay, Süper Lig'de acil kararlar alınmasına neden oldu.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

Olayın ardından acil toplanan Türkiye Futbol Federasyonu, aynı gece Süper Lig'de maçların süresiz ertelendiğini açıkladı.

#5
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

Daha sonra yapılan açıklamalarda ise ligin 19 Aralık tarihinde yeniden başlayacağı söylendi. Ertelenen maçlar ise Ocak ayında oynanacak.

#6
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

HAKEMLER KARARINI VERDİ

#7
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

Halil Umut Meler'e yapılan saldırıdan sonra Süper Lig hakemlerinin maçlara çıkmama kararı almışlardı. Hakemler, daha sonra bu kararlarını değiştirdi.

#8
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

Hakemlerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

#9
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ile bu saldırı ile sonuçlanmış olan süreç hakkında endişe ve taleplerimizi dile getirmek üzere görüşmek istedik. Sayın Başkanımız tüm Süper Lig hakemleri, VAR hakemleri, yardımcı hakemler temsilcisi ve A klasman hakemleri temsilcisinin katılımı ile son derece şeffaf bir toplantı düzenlenmesi için ortam hazırlamıştır. Bu toplantıda hakemler olarak Sayın Mehmet Büyükekşi'ye aşağıdaki konu başlıklarında endişe ve taleplerimizi dile getirdik: 'saha içi ve seyahat güvenliği', 'olası şiddet ve darp olaylarında özellikle en alt kademedeki mağdur hakem arkadaşlarımızın hukuki ve sağlık ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi', 'disiplin talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması."

#10
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

TFF Başkanı Büyükekşi'nin bu konularda gerekli çalışmaların yapılacağını söylediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

#11
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

"Sonrasında ilk açıklamamızda belirttiğimiz gibi önceliğimiz olan Halil Umut Meler arkadaşımız ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Tüm bu takvim çerçevesinde geldiğimiz noktada son derece hızlı reaksiyon göstermiş olan devlet kademeleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve adli mercilerin attığı adımlar sonrasında futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız."

#12
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY SÖZLER

#13
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

A Spor'un yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında yaşanan son olaylarla ilgili konuşurken ertelenen maçlar için de flaş ifadeler kullandı. Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

#14
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

"Eğer çok acil önlemler almazsanız, Süper Lig'in ikinci yarısında çok enteresan işler olacak. Korkuyorum. Yeter artık başkan. Çok net söylüyorum bunu, daha kötü işler olacak."

#15
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

"FENERBAHÇE'YE TUZAK GİBİ"

#16
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

Erman Toroğlu, Halil Umut Meler olayının ardından bir hafta ertelenen maçlar hakkında da şu ifadeleri kullandı:

#17
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

"Ben bir futbol adamıyım. Eğer maçlar oynanacaksa, kaydırılarak oynanması lazım. Bu çok net Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay."

#18
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

"Fenerbahçe, içerde Konyaspor ile oynarken Galatasaray, Sivasspor'a gidecekti. Şimdi tam tersi oldu. Son derece yanlış ve hatalı."

#19
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

"Bu olayda bir tuhaflık var. Galatasaray'a tereyağı, Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş."

#20
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

#21
Foto - Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş! Galatasaray'a tereyağı... Bu sözler büyük yankı uyandıracak, ortalık yine karışacak...

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