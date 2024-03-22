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Spor
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Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

2024-03-22 07:25:33
Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekibe karşı alınan galibiyetin ardından istenmeyen olaylar yaşansa da Fenerbahçe, milli araya moralli girdi. Bu sırada ise gelecek sezon için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'yu dahi unutturacak golcü yıldız için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

İsmail Kartal yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ligde zirveyi kovalıyor.

#2
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Bir yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Kanarya, son 16 turunda Belçika ekibi U.S. Gilloise'yi eledi.

#3
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Çeyrek finalde ise Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

#4
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Bordo-mavili ekip karşısında alınan 3-2'lik sonuç sonrasında puanını 79 yapan Fenerbahçe, zirvedeki Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü.

#5
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Trabzonspor maçının ardından yaşanan istenmeyen olaylara rağmen milli araya moralli giren Kanarya, kalan süreci de en iyi şekilde noktalamak istiyor.

#6
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Ali Koç ve yönetimi, Edin Dzeko'yu dahi unutturacak bir dünya yıldızıyla ilgileniyor.

#7
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

İşte ses getirecek transferin tüm detayları…

#8
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla takımın en iyilerinden birisi olan Dzeko'nun sezon sonunda ayrılık ihtimali bulunuyor.

#9
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Bu ihtimali göz önüne alan sarı-lacivertli kulüp, yerini yine bir dünya yıldızıyla doldurmanın peşinde.

#10
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Fotomaç'ın haberine göre; Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması halinde Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin ilk tercihi olacak.

#11
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'dan Roma'ya kiralanan Lukaku'nun kontratı haziran ayında bitiyor.

#12
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Fenerbahçe yönetiminin, Chelsea menajeri Mauricio Pochettino tarafından kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı.

#13
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Sarı-lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak.

#14
Foto - Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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