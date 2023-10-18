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Spor
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Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

2023-10-18 14:48:09
Fenerbahçe'de şaşırtan “yıldızlar” çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Son dakika spor haberleri: Yeni sezona süper bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de üst üste alınan galibiyetlerin ardından moraller yerinde. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'de özellikle bazı isimlerin performansı ise dikkat çekmeye devam ediyor. Avrupa ekipleri sarı-lacivertli 2 yıldız için adeta sıraya girdi. İşte 7 talip... FB SPOR HABERLERİ

#1
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Sarı-lacivertliler gerek ligde gerek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor

#2
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Kanarya'da bu başarıda bazı isimler gösterdiği performansla ön plana çıktı.

#3
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı.

#4
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Sarı-lacivertlilerde hem ligde hem de Avrupa'da İsmail Kartal'ın rotasyonunda her oyuncu daha da hazır hale geldi.

#5
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Kartal'ın en büyük özelliği ise her oyuncusunun hazır tutması oldu.

#6
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Fenerbahçe bunun karşılığını ise saha sonuçları olarak aldı.

#7
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Sarı-lacivertliler şu ana kadar oynadığı tüm resmi karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

#8
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de ise 9. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek.

#9
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Sarı-lacivertlilerdeki sürpriz gelişme ise bazı isimlerin performansı nedeniyle Avrupa ekiplerinin gözdesi haline gelmesi.

#10
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Avrupa'dan tam 7 takım Fenerbahçeli oyuncuları izlemek için yakın takibe geçti.

#11
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Fenerbahçe'nin bu durum karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

#12
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım performansıyla öne çıkan ilk isim İsmail Yüksek oldu.

#13
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

İsmail performansıyla adeta 6 numara transerini unutturdu.

#14
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Futbolcu yeni sezonda gösterdiği oyunla pek çok takımın transfer listesine girmeyi başardı.

#15
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte yıldızını parlatan isimlerden olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma altındaki performansını milli takıma da taşıyınca Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

#16
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

24 yaşındaki oyuncuyu daha şimdiden; Milan, Napoli, Bayer Leverkusen, Zenit ve Tottenham mercek altına aldı.

#17
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Tottenham ile Zenit ise Fenerbahçeli yetkililerle irtibata geçerek oyuncunun durumunu sordu.

#18
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Fotomaç'ta yer alan haberde sarı-lacivertlilerin İsmail Yüksek için masaya 15 milyon Euro'nun altında oturmamayı düşündüğü iddia edildi.

#19
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Avrupa ekipleri özellikler İsmail Yüksek'i ocak ayında kadroya katmak istediği öğrenildi.

#20
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

#21
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

24 yaşındaki İsmail Yüksek futbola Bursa Yıldırım Spor'da başladı. Ardından Gölcükspor'un yolunu tuttu.

#22
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

2020 yazında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

#23
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro.

#24
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

#25
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Sarı lacivertlilerin geçen Jorge Jesus'un ısrarı nedeniyle devre arasında kadrosuna kattığı yıldız isim bu sezon başka seviyeye çıktı.

#26
Foto - Fenerbahçe'de şaşırtan "yıldızlar" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçei, Parma'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Özellikle atletik yapısı ve hücumcu performansıyla dikkat çeken yıldız isim İsmail Kartal'ın gözdelerinden oldu.

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