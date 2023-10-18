Fenerbahçe'de şaşırtan “yıldızlar” çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı: Bu yıldızlar ne olacak peki?

Son dakika spor haberleri: Yeni sezona süper bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de üst üste alınan galibiyetlerin ardından moraller yerinde. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'de özellikle bazı isimlerin performansı ise dikkat çekmeye devam ediyor. Avrupa ekipleri sarı-lacivertli 2 yıldız için adeta sıraya girdi. İşte 7 talip... FB SPOR HABERLERİ