  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir kere daha hayal kırıklığına sebebiyet vermeyecek... Orkun Kökçü, Rafa Silva'nın yokluğunu aratmıyor İsviçreli spiker, soykırım destekçisi Siyonist İsrailli sporcuyu böyle ifşa etti S-400 hava savunma sistemleri geliyor! Türkiye ne dese haklı O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor Esnemenin beyinle ilgili şok etkisi! Sıvıyı tetikliyor Eski albay dünyanın satın almak için Türkiye'ye yalvardığı silahı açıkladı Müslümanlarda Ramazan heyecanı: İşte en uzun ve en kısa orucu tutacak ülkeler
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'de kabus gibi dönem başlıyor: 18 günde 6 maç birden!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de kabus gibi dönem başlıyor: 18 günde 6 maç birden!

Fenerbahçe, fikstürdeki en yoğun dönemlerinden birine giriyor. Sarı-Lacivertliler, 18 gün içinde lig, kupa ve Avrupa'da toplam 6 maça çıkacak.

#1
Foto - Fenerbahçe'de kabus gibi dönem başlıyor: 18 günde 6 maç birden!

Bütün kulvarlardaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 18 günde 6 maçta boy gösterecek:

#2
Foto - Fenerbahçe'de kabus gibi dönem başlıyor: 18 günde 6 maç birden!

23 Şubat Pazartesi: Kasımpaşa (Süper Lig) 26 Şubat Perşembe: Nottingham Forest (Avrupa Ligi) 1 Mart Pazar: Antalyaspor (Süper Lig) 4 Mart Çarşamba: Gaziantep FK (Ziraat Türkiye Kupası) 8 Mart Pazar: Samsunspor (Süper Lig)

#3
Foto - Fenerbahçe'de kabus gibi dönem başlıyor: 18 günde 6 maç birden!

Zorlu viraja, Kadıköy'deki Nottingham Forest mücadelesiyle girilecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, oyuncularını sakatlık olaylarına karşı uyardı. Çünkü çok kısa bir süre içinde inanılmaz bir tempo yaşanacak. Başarılı çalıştırıcı, bazı sınavlarda rotasyona gidecek.

#4
Foto - Fenerbahçe'de kabus gibi dönem başlıyor: 18 günde 6 maç birden!

18 günlük süreçte kadrodaki herkesin süre alması bekleniyor.

#5
Foto - Fenerbahçe'de kabus gibi dönem başlıyor: 18 günde 6 maç birden!

Özellikle Gaziantep FK ile oynanacak Türkiye Kupası sınavında Sarı-Lacivertliler sahaya oldukça ilginç bir takımla çıkabilir. Fenerbahçe'nin son derece geniş bir oyuncu grubu var. Bunun avantajını da kullanacaklar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı
Gündem

Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı

Türkiye eli kanlı terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı...
Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ..
Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Gündem

Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifad..
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı
Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gibi isimlerin yer aldığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23