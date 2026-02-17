Fenerbahçe'de kabus gibi dönem başlıyor: 18 günde 6 maç birden!
Fenerbahçe, fikstürdeki en yoğun dönemlerinden birine giriyor. Sarı-Lacivertliler, 18 gün içinde lig, kupa ve Avrupa'da toplam 6 maça çıkacak.
Bütün kulvarlardaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 18 günde 6 maçta boy gösterecek:
23 Şubat Pazartesi: Kasımpaşa (Süper Lig) 26 Şubat Perşembe: Nottingham Forest (Avrupa Ligi) 1 Mart Pazar: Antalyaspor (Süper Lig) 4 Mart Çarşamba: Gaziantep FK (Ziraat Türkiye Kupası) 8 Mart Pazar: Samsunspor (Süper Lig)
Zorlu viraja, Kadıköy'deki Nottingham Forest mücadelesiyle girilecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, oyuncularını sakatlık olaylarına karşı uyardı. Çünkü çok kısa bir süre içinde inanılmaz bir tempo yaşanacak. Başarılı çalıştırıcı, bazı sınavlarda rotasyona gidecek.
18 günlük süreçte kadrodaki herkesin süre alması bekleniyor.
Özellikle Gaziantep FK ile oynanacak Türkiye Kupası sınavında Sarı-Lacivertliler sahaya oldukça ilginç bir takımla çıkabilir. Fenerbahçe'nin son derece geniş bir oyuncu grubu var. Bunun avantajını da kullanacaklar.
