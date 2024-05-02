2024-05-02 08:42:57 Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can
Bu sezonu şampiyon tamamlayarak uzun yıllardır devam eden hasreti sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de 89 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertli ekip, pazartesi akşamı Konyaspor deplasmanına çıkacak. Bu mücadeleyi de galibiyetle geçmek isteyen Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün gözde ismi Avrupa'nın birçok takımının dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…