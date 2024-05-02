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Spor
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Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

2024-05-02 08:42:57
Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Bu sezonu şampiyon tamamlayarak uzun yıllardır devam eden hasreti sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de 89 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertli ekip, pazartesi akşamı Konyaspor deplasmanına çıkacak. Bu mücadeleyi de galibiyetle geçmek isteyen Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün gözde ismi Avrupa'nın birçok takımının dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

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#1
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, zirvenin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

#2
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Kalan haftalarda tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk için Galatasaray'ın aldığı sonuçları bekleyecek olan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.

#3
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Yaz transfer döneminde birçok futbolcusuna önemli teklifler gelmesi beklenen Fenerbahçe'de beklenmedik bir isim gözde haline geldi.

#4
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Oosterwolde gibi oyuncularını yüksek bonservis bedelleriyle gönderecek olan Kanarya'da o isim ortaya çıktı.

#5
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

#6
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

HERKES BRANCO'NUN PEŞİNDE Fenerbahçe'nin geçen dönem futbol direktörlüğüne getirdiği ancak bu sezon sportif direktör olarak görev yapan Mario Branco, transferin gözdesi durumuna geldi.

#7
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Sarı-lacivertli takımla olan anlaşması 30 Haziran'da bitecek Portekizli spor adamı, 'Tamam ya da devam' demek için Başkan Ali Koç'un kararını bekliyor…

#8
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Koç'un göreve devam etmesine göre gelecek planlaması yapacak 48 yaşındaki Branco, sezon başında özellikle Dzeko, Tadic, Cengiz Ünder, Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic transferlerindeki iş bitiriciliğiyle adından söz ettirmişti.

#9
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

JORGE JESUS DA İSTİYOR Portekizli teknik adama Serie A'dan Lazio, 'Gel futbol operasyonumuzu yönet' diyerek resmi teklifini yaptı.

#10
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Tecrübeli futbol adamına, Al-Hilal'in ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Al-Hilal teknik direktörü, devre arasında Branco'nun transferini özellikle istemiş ancak sonuç alınamamıştı. Portekiz ekibi Benfica da deneyimli sportif direktörü resmen istedi ancak olumlu geri dönüş alamadı.

#11
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

MARIO BRANCO KİMDİR? Portekiz doğumlu 48 yaşındaki Branco, profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B lisansına sahip. 6 dil biliyor. Fenerbahçe'den önce PAOK, Hajduk Split, Estoril Praia, Zaglebie Lubin, S.Bükreş, Wisla Krakow gibi takımlarda görev yaptı.

#12
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Fenerbahçe ile Türkiye Kupası, PAOK'ta Süper Lig ve Yunanistan Kupası, Polonya ekibi Zaglebie Lubin ile de lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

#13
Foto - Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Geçen sezon Dzeko, Tadic, Fred gibi yıldız transferlerde onun imzası vardı.

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