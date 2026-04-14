Fenerbahçe’de Guendouzi’yi mutlu eden sürpriz
Fenerbahçe, Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi için sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti.
Fenerbahçe Kulübü, Rizespor karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürürken Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi için sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenledi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Matteo Guendouzi için Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Yeni yaşına giren Matteo Guendouzi, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi.
Kutlamada teknik ekibimiz ve oyuncularımız, futbolcumuzu tebrik ederken, Matteo Guendouzi de bu jestten dolayı herkese teşekkür etti."
