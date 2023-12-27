2023-12-27 10:13:52 Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Özellikle Fred'in yokluğu sonrası orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic'i gündemine almıştı. Boşnak futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...