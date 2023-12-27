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Spor
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Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

2023-12-27 10:13:52
Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Özellikle Fred'in yokluğu sonrası orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic'i gündemine almıştı. Boşnak futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Özellikle Fred'in yokluğu sonrası orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic'i gündemine almıştı.

#3
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Boşnak futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

#5
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Ligin 18. haftasında sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle cuma günü Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

#6
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Sarı-kırmızılıları mağlup ederek kupayı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

#7
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Kanarya, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

#8
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de orta saha transferi...

#9
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Sarı-lacivertliler, sezon başında Manchester United'dan transfer edilen ve takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Fred'in yokluğunda büyük sorun yaşıyor.

#10
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de liste başı isimse Rade Krunic...

#11
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Sarı-lacivertliler, Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boşnak yıldızla anlaşma sağladı.

#12
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, transferde pürüz çıkması halinde alternatif isimlere yönelecek.

#13
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Fenerbahçe, Krunic transferinde pürüz çıkması halinde 30 yaşındaki futbolcunun alternatifini belirledi.

#14
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Menajerler son olarak Getafe forması giyen Nemanja Maksimovic adını sundular.

#15
Foto - Fenerbahçe’de flaş değişiklik geliyor: Bütün takımı ilgilendiren karar çıktı: Belli oldu: Görülmemiş transfer…

Yönetim bu öneriyi dikkate aldı ancak hem teknik direktör İsmail Kartal hem de idarecilerin önceliği Milan'dan Rade Krunic'i almak. Bu transferde bir pürüz çıkması beklenmiyor. Nemanja Maksimovic bu sezon Getafe formasıyla 19 maça çıktı.

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