SON DAKİKA
Spor
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe resmen duyurdu! Szymanski, Rennes'e transfer oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe resmen duyurdu! Szymanski, Rennes'e transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin Fransa League 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olduğunu açıkladı.

Foto - Fenerbahçe resmen duyurdu! Szymanski, Rennes'e transfer oldu

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu.

Foto - Fenerbahçe resmen duyurdu! Szymanski, Rennes'e transfer oldu

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle:

Foto - Fenerbahçe resmen duyurdu! Szymanski, Rennes'e transfer oldu

"Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Foto - Fenerbahçe resmen duyurdu! Szymanski, Rennes'e transfer oldu

Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

Foto - Fenerbahçe resmen duyurdu! Szymanski, Rennes'e transfer oldu

Polonyalı futbolcu, 2023 yılından bu yana giydiği Fenerbahçe formasıyla 134 maçta 22 gol kaydetti.

