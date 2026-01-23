Fenerbahçe resmen duyurdu! Szymanski, Rennes'e transfer oldu
Fenerbahçe Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin Fransa League 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle:
"Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."
Polonyalı futbolcu, 2023 yılından bu yana giydiği Fenerbahçe formasıyla 134 maçta 22 gol kaydetti.
