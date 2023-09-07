Fenerbahçe aradığı orta sahayı PSG'de buldu! Yönetim girişimlere başladı...

PSG'NİN YILDIZINA KANCA Rade Krunic olmadı. Al-Musrati ve Fabricio Diaz, 6 numara listesinin ilk sıralarına çıkarken Sarı-Lacivertliler, 15 Eylül’e kadar devam edecek olan transfer döneminde orta sahaya en iyi ismi almak için alternatif isim arayışına da girdi. Bunlardan birinin Danilo Pereira olduğu öne sürüldü ve yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin 6 numara transferleri listesindeki yerini aldı. 31 yaşındaki futbolcu, Manuel Ugarte’nin transferi sonrası 11’deki yerini kaybetti. Teknik direktör Luis Enrique, öğrencisini yedek başlatıp sonradan oyuna sokuyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin, güçlü fiziği ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıkan Portekizli yıldızın durumuyla ilgili PSG’den bilgi almak için harekete geçtiği kaydedildi. Ali Koç ile PSG sahibi ElKhalifa’nın yakın ilişkileri bir avantaj olabilir. Ancak bu avantajı kullanabilmek için önce Luis Enrique’nin, Danilo’nun gidişine onay vermesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler bu nedenle Fransız ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı. Fanatik'e göre; Eğer olumlu yanıt gelirse, yapılacak teklifin tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması yönünde olması bekleniyor.