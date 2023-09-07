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Spor
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Fenerbahçe aradığı orta sahayı PSG'de buldu! Yönetim girişimlere başladı...

2023-09-07 16:51:27
Fenerbahçe aradığı orta sahayı PSG'de buldu! Yönetim girişimlere başladı...

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, aradığı orta sahayı PSG'de bulurken yönetim yıldız oyuncu için girişimlere başladı.

#1
Foto - Fenerbahçe aradığı orta sahayı PSG'de buldu! Yönetim girişimlere başladı...

Türkiye'de rakibi Galatasaray'la birlikte transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına günler kala orta saha transferi için fırsatı kovalıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı geldi. Yönetim girişimlere başladı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve transferin ayrıntılar... Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Emre Mor, Konferans Ligi kadrosuna yazılmadı. Yıldız oyuncuya Süper Lig'den talip çıktı. Morali bir hayli bozuk olan sarı-lacivertli oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Adana Demirspor ve Fenerbahçe bu hafta içerisinde masaya oturacak.

#2
Foto - Fenerbahçe aradığı orta sahayı PSG'de buldu! Yönetim girişimlere başladı...

CRESPO AVRUPA'YA YAZILDI Fenerbahçe’de, Miguel Crespo Avrupa maçları için kaldı. Sarı-lacivertliler, altı numara transferi için Milan’dan Krunic’te ısrar ederken, bu transferde Avrupa kupaları için listesini bildireceği güne kadar somut bir adım atılamayınca, Miguel Crespo listeye yazıldı. Daha önce Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kalmasına sıcak bakmadığı tecrübeli futbolcu, İtalyan ekipleriyle görüşmüş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Crespo’yu listeye yazan yönetim ve teknik heyet UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarından ondan yararlanacak. Fakat altı numara için girişimler devam edecek.

#3
Foto - Fenerbahçe aradığı orta sahayı PSG'de buldu! Yönetim girişimlere başladı...

YENİ 6 NUMARA SÜPER LİG'DE OYNAYACAK Mücadele ettiği her kulvarda kupa hedefleyen ve bu doğrultuda alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertliler, alacağı yeni altı numarayı Trendyol Süper Lig’de oynatacak. Krunic’te istediği sonucu alamayan yönetim listedeki diğer isimlerle görüşmeye başladı. Bu hamlesi için 15 Eylül’e kadar vakti olan Fenerbahçe’nin ilk adayı Braga’da forma giyen Ali Mohamed Al-Musrati.

#4
Foto - Fenerbahçe aradığı orta sahayı PSG'de buldu! Yönetim girişimlere başladı...

UNITED, FENERBAHÇE'YE VAN DE BEEK'İ TEKLİF ETTİ Fenerbahçe’nin orta sahadaki arayışı, defansif bir oyuncu üzerine. Listedeki tüm adaylar da buna göre belirlendi. Buna rağmen menajerlerden farklı öneriler de geliyor. Donny van de Beek, bu transfer döneminde de Manchester United’dan ayrılamadı. Kırmızı Şeytanlar’ın kadroda düşünmediği Hollandalı yıldızın SarıLacivertliler’e kiralık olarak teklif edildiği kaydedildi.

#5
Foto - Fenerbahçe aradığı orta sahayı PSG'de buldu! Yönetim girişimlere başladı...

PSG'NİN YILDIZINA KANCA Rade Krunic olmadı. Al-Musrati ve Fabricio Diaz, 6 numara listesinin ilk sıralarına çıkarken Sarı-Lacivertliler, 15 Eylül’e kadar devam edecek olan transfer döneminde orta sahaya en iyi ismi almak için alternatif isim arayışına da girdi. Bunlardan birinin Danilo Pereira olduğu öne sürüldü ve yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin 6 numara transferleri listesindeki yerini aldı. 31 yaşındaki futbolcu, Manuel Ugarte’nin transferi sonrası 11’deki yerini kaybetti. Teknik direktör Luis Enrique, öğrencisini yedek başlatıp sonradan oyuna sokuyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin, güçlü fiziği ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıkan Portekizli yıldızın durumuyla ilgili PSG’den bilgi almak için harekete geçtiği kaydedildi. Ali Koç ile PSG sahibi ElKhalifa’nın yakın ilişkileri bir avantaj olabilir. Ancak bu avantajı kullanabilmek için önce Luis Enrique’nin, Danilo’nun gidişine onay vermesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler bu nedenle Fransız ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı. Fanatik'e göre; Eğer olumlu yanıt gelirse, yapılacak teklifin tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması yönünde olması bekleniyor.

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