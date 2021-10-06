2021-10-06 15:41:05 Felix Brych kimdir? Felix Brych nereli kaç yaşında? Felix Brych nasıl bir hakem?
Felix Brych kimdir, nereli? Felix Brych hangi maçları yönetti? soruları A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçına çıkacak olması nedeniyle merak edilir oldu. 8 Ekim Cuma günü Kadıköy’de oynanacak Türkiye Norveç maçı hakemi Felix Brych. Peki Felix Brych kimdir? Felix Brych nereli kaç yaşında? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Türkiye, Norveç ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Norveç arasındaki kıyasıya oynanacak maç 8 Ekim Cuma günü 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye Norveç maçı hakemi Felix Brych. Karşılaşmada VAR görevi ise Almanya'dan Marco Fritz'in olurken AVAR'da da Christian Gittelmann görev yapacak. Peki Felix Brych kimdir? Felix Brych nereli kaç yaşında?