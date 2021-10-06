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Spor
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Felix Brych kimdir? Felix Brych nereli kaç yaşında? Felix Brych nasıl bir hakem?

2021-10-06 15:41:05
Felix Brych kimdir? Felix Brych nereli kaç yaşında? Felix Brych nasıl bir hakem?

Felix Brych kimdir, nereli? Felix Brych hangi maçları yönetti? soruları A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçına çıkacak olması nedeniyle merak edilir oldu. 8 Ekim Cuma günü Kadıköy’de oynanacak Türkiye Norveç maçı hakemi Felix Brych. Peki Felix Brych kimdir? Felix Brych nereli kaç yaşında? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Türkiye, Norveç ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Norveç arasındaki kıyasıya oynanacak maç 8 Ekim Cuma günü 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye Norveç maçı hakemi Felix Brych. Karşılaşmada VAR görevi ise Almanya'dan Marco Fritz'in olurken AVAR'da da Christian Gittelmann görev yapacak. Peki Felix Brych kimdir? Felix Brych nereli kaç yaşında?

#1
Foto - Felix Brych kimdir? Felix Brych 3 Ağustos 1975 tarihinde Almanya Münih’te doğdu. Felix Brych hakemlik kariyerine 2004 yılında Bundesliga'da başladı ve 2007 yılında FIFA kokartını aldı. Yönettiği ilk üst düzey uluslararası maç, o yılın Ekim ayında Romanya'nın Lüksemburg'u 2-0 yendiği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu mücadelesiydi. Şubat 2008'de, 2007-08 UEFA Kupası'nda son 32 turu maçı olan Panathinaikos-Rangers maçına atandı.

Felix Brych kimdir? Felix Brych 3 Ağustos 1975 tarihinde Almanya Münih’te doğdu. Felix Brych hakemlik kariyerine 2004 yılında Bundesliga'da başladı ve 2007 yılında FIFA kokartını aldı. Yönettiği ilk üst düzey uluslararası maç, o yılın Ekim ayında Romanya'nın Lüksemburg'u 2-0 yendiği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu mücadelesiydi. Şubat 2008'de, 2007-08 UEFA Kupası'nda son 32 turu maçı olan Panathinaikos-Rangers maçına atandı.

#2
Foto - Felix Brych nasıl bir hakem? 2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 140 puanla Türk hakem Cüneyt Çakır ve 137 puanla İngiliz hakem Howard Webb takip etti.

Felix Brych nasıl bir hakem? 2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 140 puanla Türk hakem Cüneyt Çakır ve 137 puanla İngiliz hakem Howard Webb takip etti.

#3
Foto - Futbol kariyeri dışında Brych, hukuk doktorası sahibidir. Felix Brych, son olarak A Milli Takımımızın bir maçını 2019'da yönetmişti. 14 Ekim 2019'da A Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede düdük çalmıştı.

Futbol kariyeri dışında Brych, hukuk doktorası sahibidir. Felix Brych, son olarak A Milli Takımımızın bir maçını 2019'da yönetmişti. 14 Ekim 2019'da A Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede düdük çalmıştı.

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