Felix Brych kimdir? Felix Brych nereli kaç yaşında? Felix Brych nasıl bir hakem?

Felix Brych nasıl bir hakem? 2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 140 puanla Türk hakem Cüneyt Çakır ve 137 puanla İngiliz hakem Howard Webb takip etti.