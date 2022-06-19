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Aktüel
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Feci kazada bir aile yok oldu!

2022-06-19 16:32:07
Feci kazada bir aile yok oldu!

Denizli’de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir aile yok oldu.

#1
Foto - Kazada; baba, iki oğlu ve gelinin hayatını kaybetmesinin ardından yaralı olan diğer oğul ise 7 gün sonra yaşamını yitirdi, ölü sayısı 5'e yükseldi.

Kazada; baba, iki oğlu ve gelinin hayatını kaybetmesinin ardından yaralı olan diğer oğul ise 7 gün sonra yaşamını yitirdi, ölü sayısı 5'e yükseldi.

#2
Foto - Denizli-Muğla Karayolu’nda 12 Haziran 2022 Pazar günü meydana gelen kazada, Baver F. (35) idaresindeki 35 ZK 786 plakalı tır, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer (30) hakimiyetindeki 20 DD 232 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Denizli-Muğla Karayolu’nda 12 Haziran 2022 Pazar günü meydana gelen kazada, Baver F. (35) idaresindeki 35 ZK 786 plakalı tır, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer (30) hakimiyetindeki 20 DD 232 plakalı otomobil ile çarpıştı.

#3
Foto - Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, yolcu konumundaki babası Mehmet Tuncer (53) ve hastaneye kaldırılan eşi Filiz Tuncer (29) hayatını kaybetti, sürücünün kardeşleri Muhammet Tuncer (28) ve İsmail Tuncer (26) ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, yolcu konumundaki babası Mehmet Tuncer (53) ve hastaneye kaldırılan eşi Filiz Tuncer (29) hayatını kaybetti, sürücünün kardeşleri Muhammet Tuncer (28) ve İsmail Tuncer (26) ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Kazadan 4 gün sonra Muhammet Tuncer hayatını kaybederken, kardeşi İsmail Tuncer'den de acı haber geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Tuncer, 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazadan 4 gün sonra Muhammet Tuncer hayatını kaybederken, kardeşi İsmail Tuncer'den de acı haber geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Tuncer, 7 gün sonra hayatını kaybetti.

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