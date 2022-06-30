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Yaşam
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Feci kazada astsubay hayatını kaybetti

2022-06-30 22:08:16
Feci kazada astsubay hayatını kaybetti

Kars’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 astsubay hayatını kaybetti.

#1
Foto - Kaza, Boğatepe köyü mevkiinde meydana geldi.

Kaza, Boğatepe köyü mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Kars’tan Boğatepe köyüne seyir halindeki astsubay Mustafa Gümüş idaresindeki 05 ABV 860 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KE 2843 plakalı otomobille çarpıştı.

Kars’tan Boğatepe köyüne seyir halindeki astsubay Mustafa Gümüş idaresindeki 05 ABV 860 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KE 2843 plakalı otomobille çarpıştı.

#3
Foto - Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

#4
Foto - Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

#5
Foto - Olay yerine 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Olay yerine gelen sağlık ekipleri astsubay Mustafa Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri astsubay Mustafa Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

#7
Foto - Diğer sürücü ise sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer sürücü ise sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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