2022-01-19 13:59:25 Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Mardin'de 4'ü TIR 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
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Mardin'de 4'ü TIR 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde, 4 TIR, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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