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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

2022-01-19 13:59:25
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de 4'ü TIR 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde, 4 TIR, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde, 4 TIR, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

#4
Foto - Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

#5
Foto -

#6
Foto -

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