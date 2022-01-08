2022-01-08 07:23:40 Feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Sivas'ta otobüs ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Sivas'ta otobüs ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu, Sivas’ın İmranlı ilçesi Gevernli köyü yakınlarında meydana geldi.
Gaziantep'ten Trabzon istikametine giden 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü karşı yönden gelen 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı.
2 kişi İMAYKUT timlerinin yardımı ile çıkartıldı. Her 2 kişide kaldırıldıkları İmranlı devlet hastanesinde hayatını kaybetti.
Otobüste bulunan 19 yolcu ise yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23