2020-12-27 21:52:47 FBI ve CIA ajan alımlarında yapılan özel test! Bakalım çözebilecek misin?
FBI ve CIA ajan alımlarında yapılan testler çok zor. Aşırı dikkat gerektiren testlerde önemli olan bütünden çok detaylara odaklanmak ondan sonra da büyük resme odaklanabilirsiniz. Bu dikkat testinde de hazırlanmış 6 tane özel durum vardır. Hepsi birbirinden ilginç olan durumlarda bazen cinayet çözmeniz gerektiği belirtilmiş, bazende detaylara odaklanarak hangisi kimin çocuğu olduğunu bulmanız istenmiştir. Aslında çok basit gibi gözükse de her biri birbirinden zordur.