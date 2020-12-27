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Hayat-Aktüel
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FBI ve CIA ajan alımlarında yapılan özel test! Bakalım çözebilecek misin?

2020-12-27 21:52:47
FBI ve CIA ajan alımlarında yapılan özel test! Bakalım çözebilecek misin?

FBI ve CIA ajan alımlarında yapılan testler çok zor. Aşırı dikkat gerektiren testlerde önemli olan bütünden çok detaylara odaklanmak ondan sonra da büyük resme odaklanabilirsiniz. Bu dikkat testinde de hazırlanmış 6 tane özel durum vardır. Hepsi birbirinden ilginç olan durumlarda bazen cinayet çözmeniz gerektiği belirtilmiş, bazende detaylara odaklanarak hangisi kimin çocuğu olduğunu bulmanız istenmiştir. Aslında çok basit gibi gözükse de her biri birbirinden zordur.

#1
Foto - FBI ve CIA ajan alımlarında genellikle dikkat testi uygulanıyor. Buradaki 6 tane teste de özel durumlar mevcut.

FBI ve CIA ajan alımlarında genellikle dikkat testi uygulanıyor. Buradaki 6 tane teste de özel durumlar mevcut.

#2
Foto - Sergio, arkadaşı John tarafından yaptığı çalışmada ölü bulundu. John hemen polisi aradı ve ne olduğunu anlattı.”Sergio’nun evinin kenarında yürüyordum ve odasında ışık gördüm. Orada olup olmadığını görmek için dışarıdan bakmaya karar verdim. Pencerede buğu vardı, bu yüzden buğuyu sildim ve o zaman yerde yatan arkadaşımı gördüm. Her şeyin yolunda olduğunu kontrol etmek için ön kapıyı tekmeledim ve arkadaşımın öldüğünü gördüm. Hemen polisi aradım.” Memur John’un yalan söylediğini hemen anladı. Sizce memur yalan söylediğini nasıl anladı.

Sergio, arkadaşı John tarafından yaptığı çalışmada ölü bulundu. John hemen polisi aradı ve ne olduğunu anlattı.”Sergio’nun evinin kenarında yürüyordum ve odasında ışık gördüm. Orada olup olmadığını görmek için dışarıdan bakmaya karar verdim. Pencerede buğu vardı, bu yüzden buğuyu sildim ve o zaman yerde yatan arkadaşımı gördüm. Her şeyin yolunda olduğunu kontrol etmek için ön kapıyı tekmeledim ve arkadaşımın öldüğünü gördüm. Hemen polisi aradım.” Memur John’un yalan söylediğini hemen anladı. Sizce memur yalan söylediğini nasıl anladı.

#3
Foto - Seri katil, kurbanı evine davet etti. Birlikte akşam yemeği yediler ve kurbanına bir elma ikram etti. Kurban ağzına kadar tıka basa dolu olduğunu söyledi. Katil o zaman elmayı ikiye böldü, böylece paylaştılar. İkisi de elmayı yemeye başladı ve davet ettiği kişi kısa bir süre sonra öldü. Her ikisinde de aynı elma varsa, neden biri öldü ve diğeri hayatta kaldı?

Seri katil, kurbanı evine davet etti. Birlikte akşam yemeği yediler ve kurbanına bir elma ikram etti. Kurban ağzına kadar tıka basa dolu olduğunu söyledi. Katil o zaman elmayı ikiye böldü, böylece paylaştılar. İkisi de elmayı yemeye başladı ve davet ettiği kişi kısa bir süre sonra öldü. Her ikisinde de aynı elma varsa, neden biri öldü ve diğeri hayatta kaldı?

#4
Foto - Çocuk yerde oynuyor ve yanında 2 kadın var sizce çocuğun annesi hangisi ve neden?

Çocuk yerde oynuyor ve yanında 2 kadın var sizce çocuğun annesi hangisi ve neden?

#5
Foto - Bir kadın ve bir erkek akşam yemeği için bir restorana gitti. Yemek siparişini verdiler ve beklemeye başladılar, bu sırada buzlu içecek siparişi de verdiler. Kadın bir anda buzlu içeceğin hepsini içti, adam ise bir kısmını içti ve yavaş yavaş içti. Adam bir süre sonra hastalandı ve öldü. Doktorlar tüm içeceklerin zehirli olduğunu söyledi. Adam öldüyse kadın neden hala yaşıyordu, o da içecekten içmişti.

Bir kadın ve bir erkek akşam yemeği için bir restorana gitti. Yemek siparişini verdiler ve beklemeye başladılar, bu sırada buzlu içecek siparişi de verdiler. Kadın bir anda buzlu içeceğin hepsini içti, adam ise bir kısmını içti ve yavaş yavaş içti. Adam bir süre sonra hastalandı ve öldü. Doktorlar tüm içeceklerin zehirli olduğunu söyledi. Adam öldüyse kadın neden hala yaşıyordu, o da içecekten içmişti.

#6
Foto - Bir durum hayal edin. Adam yerde ölü bulundu, elinde bir tabanca ve yanında bir kaset ses kaydedici var. Dedektif ”Oynat” düğmesine bastı ve mesajı dinledi, ”Bu acı hayattan bıktım ve ıstırabım artık durdurmak istiyorum” dedi ve ardından bir atış geldi. Dedektif bunun bir intihar olduğuna inanmıyor. Dedektif neden cinayet olduğunu düşünüyor? Sizce nedir, cinayet mi intihar mı?

Bir durum hayal edin. Adam yerde ölü bulundu, elinde bir tabanca ve yanında bir kaset ses kaydedici var. Dedektif ”Oynat” düğmesine bastı ve mesajı dinledi, ”Bu acı hayattan bıktım ve ıstırabım artık durdurmak istiyorum” dedi ve ardından bir atış geldi. Dedektif bunun bir intihar olduğuna inanmıyor. Dedektif neden cinayet olduğunu düşünüyor? Sizce nedir, cinayet mi intihar mı?

#7
Foto - Bir adam polise, işten eve geldiğinde eşinin cesedini salonun ortasında ölü bir şekilde bulduğunu söyledi. Cinayet silahının kendi silahı olduğunu ve karısının masadan alıp intihar etmiş olabileceğini söyledi. Ancak, polis hemen adamın yalan söylediğini anladı. Peki nasıl bildi?

Bir adam polise, işten eve geldiğinde eşinin cesedini salonun ortasında ölü bir şekilde bulduğunu söyledi. Cinayet silahının kendi silahı olduğunu ve karısının masadan alıp intihar etmiş olabileceğini söyledi. Ancak, polis hemen adamın yalan söylediğini anladı. Peki nasıl bildi?

#8
Foto - Bir sabah, dedektif karısıyla tartıştı ve cep telefonu ve anahtarları olmadan evden gitti. Akşam evine döndüğünde meslektaşı, korkmuş eşi ve öldürülen bir adam ile karşılaştı. Stevens’in karısı hikayesini anlattı: “Kapı zilini duyduğumda oturma odasında oturuyordum, onun sen olduğunu sandım ve kapıyı açtım ama bir suçlu beni itti ve bende bıçakla bıçakladım.” Dedektif, polis memuruna karısını tutuklama emri verdi, çünkü karısı onu öldürmeyi planlamıştı. Dedektif bunu nasıl anlamıştı?

Bir sabah, dedektif karısıyla tartıştı ve cep telefonu ve anahtarları olmadan evden gitti. Akşam evine döndüğünde meslektaşı, korkmuş eşi ve öldürülen bir adam ile karşılaştı. Stevens’in karısı hikayesini anlattı: “Kapı zilini duyduğumda oturma odasında oturuyordum, onun sen olduğunu sandım ve kapıyı açtım ama bir suçlu beni itti ve bende bıçakla bıçakladım.” Dedektif, polis memuruna karısını tutuklama emri verdi, çünkü karısı onu öldürmeyi planlamıştı. Dedektif bunu nasıl anlamıştı?

#9
Foto - Mary ve Ben 4 arkadaşıyla birlikte aynı evde yaşıyorlardı. Bir gün, Ben eve döndü ve Mary’yi kanepede ölü buldu. Polisi çağırdı. Dedektifte polislerle birlikte geldi ve Mary’nin yakın zamanda öldürüldüğünü fark etti. 4 arkadaşın hepsini sorguya çekmeye başladı. Mia mutfakta olduğunu ve 2 saat önce eve gelip mutfağa gittiğini söyledi. John bahçede oturduğunu ve kitap okuduğunu söyledi. O gün yerinden ayrılmadığını söyledi. Jennifer, evin havuzunda 3 saat yüzdüğünü söyledi. Jane ise odasını boyuyordu. Dedektif, herkese ellerini göstermesini söyledi ve katili anında farketti. Peki Stevens suçluyu nasıl keşfetti?

Mary ve Ben 4 arkadaşıyla birlikte aynı evde yaşıyorlardı. Bir gün, Ben eve döndü ve Mary’yi kanepede ölü buldu. Polisi çağırdı. Dedektifte polislerle birlikte geldi ve Mary’nin yakın zamanda öldürüldüğünü fark etti. 4 arkadaşın hepsini sorguya çekmeye başladı. Mia mutfakta olduğunu ve 2 saat önce eve gelip mutfağa gittiğini söyledi. John bahçede oturduğunu ve kitap okuduğunu söyledi. O gün yerinden ayrılmadığını söyledi. Jennifer, evin havuzunda 3 saat yüzdüğünü söyledi. Jane ise odasını boyuyordu. Dedektif, herkese ellerini göstermesini söyledi ve katili anında farketti. Peki Stevens suçluyu nasıl keşfetti?

#10
Foto - Bay ve Bayan Clyde bir tur düzenlemeye karar verdiler ve dağlara çıktılar. Ancak 2 gün sonra, Bay Clyde eve yalnız olarak geri döndü. Polise gitti ve Bayan Clyde’nin öldüğünü ve dağdan düştüğünü söyledi. Ertesi gün, Dedektif Stevens Bay Clyde’ı ziyaret edip karısını öldürmekten dolayı tutukladı. Clyde suçunu itiraf etti ve dedektife katili nasıl bulduğunu ve öğrendiğini sordu. Stevens, yalnızca bir seyahat acentasını arayıp bazı bilgiler istediğini söyledi. Seyahat acentesi dedektife ne söylemiş olabilirdi ki?

Bay ve Bayan Clyde bir tur düzenlemeye karar verdiler ve dağlara çıktılar. Ancak 2 gün sonra, Bay Clyde eve yalnız olarak geri döndü. Polise gitti ve Bayan Clyde’nin öldüğünü ve dağdan düştüğünü söyledi. Ertesi gün, Dedektif Stevens Bay Clyde’ı ziyaret edip karısını öldürmekten dolayı tutukladı. Clyde suçunu itiraf etti ve dedektife katili nasıl bulduğunu ve öğrendiğini sordu. Stevens, yalnızca bir seyahat acentasını arayıp bazı bilgiler istediğini söyledi. Seyahat acentesi dedektife ne söylemiş olabilirdi ki?

#11
Foto - Bir milyoner evinde alnından vuruldu. Dedektif, evde olan milyonerin 3 oğlu Jack, John ve James ile konuştu. Jack, o gece John ve babaları ile resmi bir resepsiyona gittiğini söyledi. Eve döndüler ve oturma odasına girdiler: Babaları merdiveni çıktığı esnada James oturma odasına girdi ve babalarını vurdu. John da Jack’in anlattıklarını doğruladı. James ise o gece arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi. Eve döndüğünde babasının çoktan öldüğünü söyledi. Dedektif her şeyi hemen anladı. Katil kimdi ve Dedektif bu davayı nasıl çözdü?

Bir milyoner evinde alnından vuruldu. Dedektif, evde olan milyonerin 3 oğlu Jack, John ve James ile konuştu. Jack, o gece John ve babaları ile resmi bir resepsiyona gittiğini söyledi. Eve döndüler ve oturma odasına girdiler: Babaları merdiveni çıktığı esnada James oturma odasına girdi ve babalarını vurdu. John da Jack’in anlattıklarını doğruladı. James ise o gece arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi. Eve döndüğünde babasının çoktan öldüğünü söyledi. Dedektif her şeyi hemen anladı. Katil kimdi ve Dedektif bu davayı nasıl çözdü?

#12
Foto - Dedektif, bekleme odasında bir doktorla konuştuğu esnada içeriye koşarak biri girdi ve sesli bir şekilde bağırarak “Birisi karımı vurdu!” dedi. Dedektif adamdan her şeyi anlatmasını istedi. Adam, kahya tarafından arandığında işte olduğunu söyledi ve karısına korkunç bir şey olduğunu ve yoğun bakım biriminde olduğunu söyledi. Hemen işten çıktığını ve hastaneye gittiğini. Adam hikayesini bitirince, dedektif onu cinayet suçuyla tutukladı. Bunu neden yaptı?

Dedektif, bekleme odasında bir doktorla konuştuğu esnada içeriye koşarak biri girdi ve sesli bir şekilde bağırarak “Birisi karımı vurdu!” dedi. Dedektif adamdan her şeyi anlatmasını istedi. Adam, kahya tarafından arandığında işte olduğunu söyledi ve karısına korkunç bir şey olduğunu ve yoğun bakım biriminde olduğunu söyledi. Hemen işten çıktığını ve hastaneye gittiğini. Adam hikayesini bitirince, dedektif onu cinayet suçuyla tutukladı. Bunu neden yaptı?

#13
Foto - Resimdeki şahısların hangisi solaktır?

Resimdeki şahısların hangisi solaktır?

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