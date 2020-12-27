FBI ve CIA ajan alımlarında yapılan özel test! Bakalım çözebilecek misin?

Dedektif, bekleme odasında bir doktorla konuştuğu esnada içeriye koşarak biri girdi ve sesli bir şekilde bağırarak “Birisi karımı vurdu!” dedi. Dedektif adamdan her şeyi anlatmasını istedi. Adam, kahya tarafından arandığında işte olduğunu söyledi ve karısına korkunç bir şey olduğunu ve yoğun bakım biriminde olduğunu söyledi. Hemen işten çıktığını ve hastaneye gittiğini. Adam hikayesini bitirince, dedektif onu cinayet suçuyla tutukladı. Bunu neden yaptı?