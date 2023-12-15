Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor

Üreticilerden Ahmet Yıldırım ise, "Hasada başladık, ürünlerimizi tesise getiriyor, temizletip paketliyor ve Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Şu anda sıkıntısız ilerliyor. Bizim yerli muzlarımız ithalden daha güzel, fiyat olarak da daha uygun. Şahsen daha düşük olsa da ben ithal muzu tercih etmem. Vatandaşlarımıza yerli muzu tavsiye ediyoruz. Çiftçiye destek olsunlar" ifadelerini kullandı.