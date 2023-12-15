2023-12-15 16:51:42 Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açık alanların yanı sıra örtü altında da üretim yapılarak her mevsim çeşitli ürünler hasat ediliyor. Özellikle Anamur, Bozyazı, Silifke ve Erdemli'de yoğun olarak üretilen muz da dikkat çekiyor. Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği şehirde, örtü altında yoğun dönemine girildi. Yerli muzun bahçede birinci kalite fiyatının 16-18 TL olduğu bildirildi. İthalinin 80 TL'ye kadar çıktığına dikkat çeken üreticiler, marketlerde de 26 ile 30 arasında satılan yerli muzun tercih edilmesini istedi.