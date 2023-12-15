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Yaşam
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Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor

2023-12-15 16:51:42
Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açık alanların yanı sıra örtü altında da üretim yapılarak her mevsim çeşitli ürünler hasat ediliyor. Özellikle Anamur, Bozyazı, Silifke ve Erdemli'de yoğun olarak üretilen muz da dikkat çekiyor. Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği şehirde, örtü altında yoğun dönemine girildi. Yerli muzun bahçede birinci kalite fiyatının 16-18 TL olduğu bildirildi. İthalinin 80 TL'ye kadar çıktığına dikkat çeken üreticiler, marketlerde de 26 ile 30 arasında satılan yerli muzun tercih edilmesini istedi.

#1
Foto - Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor

Türkiye'nin muz ihtiyacının yarısından fazlasının üretildiği Mersin'de yoğun hasat dönemi başlarken, bahçede 16-18 TL'den hasat edilen muz, markette 30 TL civarında satılıyor.

#2
Foto - Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor

İthalinin 80 TL'ye kadar çıktığına dikkat çeken üreticiler, marketlerde de 26 ile 30 arasında satılan yerli muzun tercih edilmesini istedi.

#3
Foto - Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor

Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği şehirde, örtü altında yoğun dönemine girildi.

#4
Foto - Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor

"Yerli muz tüketerek çiftçiye destek olalım"

#5
Foto - Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor

Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda muz seralarının olduğuna değinen işleme tesisi şefi Yafes Akça, "Sezon açıldı, hasat yoğunluğu başladı. Örtü altında olgunlaşan muzları hasat edip getiriyoruz. Taraklayıp, temizleyip yıkadıktan sonra paketleyip gönderiyoruz. İstanbul'dan Van'a, Gaziantep'ten Trabzon'a kadar Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Yerli muz lezzet ve aroma bakımından çok güzel. O yüzden yerli muz tüketerek hem çiftçimize destek olalım hem de ekonomimize katkıda bulunalım" dedi.

#6
Foto - Faydasını duyan satın almak istiyor: Her iki tanesinden biri bu şehirden çıkıyor

Üreticilerden Ahmet Yıldırım ise, "Hasada başladık, ürünlerimizi tesise getiriyor, temizletip paketliyor ve Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Şu anda sıkıntısız ilerliyor. Bizim yerli muzlarımız ithalden daha güzel, fiyat olarak da daha uygun. Şahsen daha düşük olsa da ben ithal muzu tercih etmem. Vatandaşlarımıza yerli muzu tavsiye ediyoruz. Çiftçiye destek olsunlar" ifadelerini kullandı.

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