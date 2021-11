Faydaları saymakla bitmiyor! Ruh sağlığına bile iyi geliyor

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Yüz yıl önce, herhangi bir gemide her zaman birkaç fıçı lahana turşusu bulunabilirdi. Denizciler, iskorbütten kaçınmak için uzun yıllarca lahna turşusu tüketti, çünkü lahana, bağışıklık sistemi ve vücudumuzun birçok organı için çok önemli olan çok miktarda C vitamini içerir. Beyaz kan hücrelerinin üretimine katılır, hücre yenilenmesini uyarır ve cildin ve diğer birçok dokunun elastikiyeti için gerekli olan kolajen oluşumunu destekler. Ve lahana turşusunda bulunan bol miktarda probiyotikler, yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, C vitamininin faydalı özelliklerini artırıyor.