2023-08-12 23:49:49 Fatih'te yandık! Bina küle döndü
İstanbul Fatih’te bulunan bir metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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İstanbul Fatih’te bulunan bir metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mevlanakapı Mahallesi Güherciler Sokak'taki iki katlı metruk ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ahşap bina büyük çapta hasar gördü.
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