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Yaşam
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Fatih'te yandık! Bina küle döndü

2023-08-12 23:49:49
Fatih'te yandık! Bina küle döndü

İstanbul Fatih’te bulunan bir metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Foto - Fatih'te yandık! Bina küle döndü

Mevlanakapı Mahallesi Güherciler Sokak'taki iki katlı metruk ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Fatih'te yandık! Bina küle döndü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Foto - Fatih'te yandık! Bina küle döndü

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ahşap bina büyük çapta hasar gördü.

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