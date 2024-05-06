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Spor
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Fatih Terim’in tazminatı dudak uçuklattı

2024-05-06 16:07:54
Fatih Terim’in tazminatı dudak uçuklattı

Panathinaikos’un gönderme kararı aldığı teknik direktör Fatih Terim’in alacağı tazminat belli oldu.

#1
Foto - Fatih Terim’in tazminatı dudak uçuklattı

Şampiyonluk şansını Play-off'lara taşıyan yeşil-beyazlılar, önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup olmasıyla birlikte şampiyonluk ihtimallerini oldukça düşürdü.

#2
Foto - Fatih Terim’in tazminatı dudak uçuklattı

Aris'e mağlup olunan mücadelenin ardından Panathinaikos taraftarları Fatih Terim'i ıslıklamıştı.

#3
Foto - Fatih Terim’in tazminatı dudak uçuklattı

Panathinaikos, bu sonuçlarla birlikte 71 puanla 3. sıraya gerilerken, zirvenin 4 puan gerisine düştü.

#4
Foto - Fatih Terim’in tazminatı dudak uçuklattı

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Yunan temsilcisinin Fatih Terim ile yolları ayırma kararı alırsa 1 milyon 100 bin euroluk tazminat bedeli ödemesi gerekiyor.

#5
Foto - Fatih Terim’in tazminatı dudak uçuklattı

Ayrıca gelecek sezon Fatih Terim'in yerine yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı kaydedildi.

#6
Foto - Fatih Terim’in tazminatı dudak uçuklattı

Panathinaikos ile 25 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.

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