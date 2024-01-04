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Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

2024-01-04 15:29:45
Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Seçil Erzan'ın telefonundan yine Fatih Terim yazışmaları ortaya saçıldı. Kamuoyu ise, Fatih Terim'i Yunanistan'a kaçırtan köstebeği merak ediyor.

#1
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Futbolda fon vurgunu davasında tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan mesajlarda kuzeni Tanın Yılmaz ile yazışmaları belirendi. Yazışmalarda ismi mağdur olarak geçenleri kasteden Erzan'ın "Hacı ben bunları ihya ettim zamanında. Sinir oluyorum" ifadeleri dikkat çekiyor.

#2
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

DHA'ya göre; Yüksek kar vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki soruşturma tamamlanmış 2023 Kasım ayında ilk duruşması görülmüştü.

#3
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Soruşturma aşamasında Seçil Erzan'a ait olduğu iddia edilen kırık bir telefon incelenmesi için bilirkişiye gönderilmişti.

#4
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda Erzan'ın mağdurlarla mesajlaşmaları tespit edildi.

#5
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Raporda Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile aralarında geçen mesajlaşmalarda yer aldı.

#6
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Mesajlarda Erzan, adı geçen isimleri 'ihya ettiğini' söylerken, kuzeninin ise söz konusu isimlerin hesap hareketlerini kontrol etmeyi öneriyor.

#7
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Mesajlarda, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile sık sık para alışverişi konusunda konuştuğu görüldü. O konuşmalardan bazıları ise şöyle;

#8
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Tanın Yılmaz; Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mi? Seçil Erzan; Hacı ben bunları ihya ettim zamanında. Sinir oluyorum Tanın Yılmaz; E tamam da ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar ki Seçil Erzan; aldılar bayağı, yüzde 50, neyse yazma

#9
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

"Ye ye bitmedi" Tanın Yılmaz; Ye ye bitmedi, Bu şişkoların herhangi bir şeyi kalmadı ama di mi? No4 nerede? Seçil Erzan; No:4 de orda, Vermedim istiyorlar ya Tanın Yılmaz; Daha var mı çıkacağın "Dünyaları aldılar, Sonra ben sorun yaşıyorum" Seçil Erzan; Hayır, Biz enayi miyiz bir defa koymuşlar ölene kadar bekle, Sinyor destek olmadan yapmak istemiyor zaten, Dünyaları aldılar, Sonra ben sorun yaşıyorum. Tanın Yılmaz; Nasıl anlamadım? Bizim için dr mi problem cikariyor

#10
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Seçil Erzan; Hayır bizim için değil, Biz her zaman desteğiz bize yapmak istiyor zaten sadece. Tanın Yılmaz; E zaten para loydugu yok, bitti artık de, neden uzuyor konu peki. Haciiiiii, 27 ocak no3 un d günü, börtdey viiiiiiyk end yaptı onlar. Seçil Erzan; Bin defa dedim, Anlamıyorlar hacım. "Benim hatırım yoksa annem için rica ediyorum"

#11
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Öte yandan Tanın Yılmaz'dan para istemesi üzerine olumsuz dönüş alan Seçil Erzan'ın, Yılmaz'a aracını rehin vererek para alma teklifinde bulunduğu, sonrasında parayı ödeyip aracı geri alarak aradaki farkın kendilerine kar olarak kalacağı yönünde mesajlar attığı görülüyor.

#12
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Seçil Erzan ve kuzeni Tanın Yılmaz arasında Erzan'ın o dönem sevgilisi olan Candaş Gürol ile ilgili konuşmaları da raporda yer aldı. Konuşmalar ise şu şekilde; Tanın Yılmaz; 150 USD, Candaş'a mi veriyorsun? İsviçre isini çözmesi için? Seçil Erzan; O nerden çıktı? Tanın Yılmaz; Anlamadığım, seninle görüşmek istemeyen birisi neden yardımcı olmak istiyor? Seçil Erzan; Kendisi de yanacak Tanın Yılmaz; Yok, ona birşey olmaz, arkada başka hikayeler var Seçil Erzan; Yemin ederim yok

#13
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Tanın Yılmaz; Bak bu işi bugün halletmezsen, ben ptesi günü hem selçuk hem murata gidiyorum ve işin aslını onlardan öğrenmeden sen bana anlat Seçil Erzan; Tanın benim hatırım yoksa annem için rica ediyorum candaşı vs arama yardımcı da olmaz, Korkuyor benden dolayı onun da mesleğini alırlar, Tanın bugün halletmem gerekiyor Tanın Yılmaz; Ya ona hiç birşey olmaz, çandasi neden arayayım ki? Ben olanları Murat ve Selcuk'ran dinleyeceğim. Seçil Erzan; Tamam ama her bo*u ben yedim kimsenin suçu yok

#14
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

"Parayı yurtdışına mi çıkardınız" Tanın Yılmaz; Candaş'a bugüne kadar kaç para verdin Seçil, bütün bunları candaş planladı dimi. Ben anlamam, benim, ailemin, oğlumun hesaplarını görmeye gidiyorum pazartesi, şu kod mudur nedir bana söyle. İkincisi Murat'a soyle, sakin ise gitmemezlik yapmasın.

#15
Foto - Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

"Fatih terim e yaranacağım diye..." Raporun devamında ise Tanın Yılmaz ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda; Erzan'ın, kullanılan paranın Fatih Terim'in parası olduğunu söylediği mesajlar yer alıyor. İşte o mesajlara ait konuşmalar; Tanın Yılmaz; Eğer candaş bugün bu işi halletmezse, baro ya onu şikayet eden ilk kişi ben olacağım, bu işi organize eden o hayvan Seçil Erzan; Kuran çarpsın değil Tanın Yılmaz; 150 bin nerede şimdi? Seçil Erzan; Sabahki 150 bin in 100 binini Ali aldı sabah… Seçil Erzan; 50 yi de şimdi Nilgün yenge aldı bankaya götürdü, Hocaya yatırılacak yardımcısına Tanın Yılmaz; Fatih terim e yaranacam diye sen naptiginin farkındamısın Seçil Erzan; Yaranmak için değil, onun parası Tanın Yılmaz; Madem öyle, bana ipotek kaldırma yazısını akşam 17 ye kadar gönder, Seçil Erzan; Adaya 50 bin daha kaldı Tanın Yılmaz; Organize çete kurmuşsunuz resmen, Seçil Erzan; Tanın ben herkese borçluyum kimsenin suçu yok tek gerçek bu herkes mağdur Tanın Yılmaz; Geç sen onu da, neyse bu işin için de kimler var ben bulacam, benim şüphem selçuk ve murat da bu işin için de Seçil Erzan; yok Tertemiz çocuklar

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