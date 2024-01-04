Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

"Fatih terim e yaranacağım diye..." Raporun devamında ise Tanın Yılmaz ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda; Erzan'ın, kullanılan paranın Fatih Terim'in parası olduğunu söylediği mesajlar yer alıyor. İşte o mesajlara ait konuşmalar; Tanın Yılmaz; Eğer candaş bugün bu işi halletmezse, baro ya onu şikayet eden ilk kişi ben olacağım, bu işi organize eden o hayvan Seçil Erzan; Kuran çarpsın değil Tanın Yılmaz; 150 bin nerede şimdi? Seçil Erzan; Sabahki 150 bin in 100 binini Ali aldı sabah… Seçil Erzan; 50 yi de şimdi Nilgün yenge aldı bankaya götürdü, Hocaya yatırılacak yardımcısına Tanın Yılmaz; Fatih terim e yaranacam diye sen naptiginin farkındamısın Seçil Erzan; Yaranmak için değil, onun parası Tanın Yılmaz; Madem öyle, bana ipotek kaldırma yazısını akşam 17 ye kadar gönder, Seçil Erzan; Adaya 50 bin daha kaldı Tanın Yılmaz; Organize çete kurmuşsunuz resmen, Seçil Erzan; Tanın ben herkese borçluyum kimsenin suçu yok tek gerçek bu herkes mağdur Tanın Yılmaz; Geç sen onu da, neyse bu işin için de kimler var ben bulacam, benim şüphem selçuk ve murat da bu işin için de Seçil Erzan; yok Tertemiz çocuklar