İkinci maçta bazı şeylerin daha iyiye gittiğini gördük, umarım önümüzdeki maçlarda daha da iyi olacaklar. Oyunculara kazandığınızda her zaman öne çıkacaklarını söyledim. Kaybettiğimizde ise ben sorumlu olacağım. Her zaman oyuncuların önünde konuşurum, asla arkalarından konuşmam. Biz her zaman oyunculara çok yakınız." dedi.