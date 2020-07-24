2020-07-24 21:49:00 Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesini hatırlatınca lince uğradı! Ali Erbaş'a karşı organize kötülük
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk hutbeyi irad etti. Erbaş, hutbede, "Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar." ifadelerini kullandı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya Vakfiyesindeki lanetini hatırlatan Erbaş'a organize linç kampanyası başlatıldı.