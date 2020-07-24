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Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesini hatırlatınca lince uğradı! Ali Erbaş'a karşı organize kötülük

2020-07-24 21:49:00
Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesini hatırlatınca lince uğradı! Ali Erbaş'a karşı organize kötülük

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk hutbeyi irad etti. Erbaş, hutbede, "Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar." ifadelerini kullandı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya Vakfiyesindeki lanetini hatırlatan Erbaş'a organize linç kampanyası başlatıldı.

#1
Foto - Hutbeyi kılıçla okuyan Erbaş'ın görüntüsünü hazmedemeyenler, Fatih'in Ayasofya Camii'nin ve vakfının korunmasına ilişkin yayınladığı vakfiyesini hatırlatan Erbaş'ın 'Atatürk'e lanet okuduğu' iddiasında bulundu.

Hutbeyi kılıçla okuyan Erbaş'ın görüntüsünü hazmedemeyenler, Fatih'in Ayasofya Camii'nin ve vakfının korunmasına ilişkin yayınladığı vakfiyesini hatırlatan Erbaş'ın 'Atatürk'e lanet okuduğu' iddiasında bulundu.

#2
Foto - Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil,

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, "Lozan’ın yıldönümünde Atatürk’e lanet okuyan, Türk milletinin diyaneti olabilir mi?" şeklinde skandal sözler sarf etti.

#3
Foto - Karanlık Oda TV,

Karanlık Oda TV, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk'e, Ayasofya'daki hutbe sırasında böyle lanet okudu." iddiasında bulundu.

#4
Foto - Devlet malına zarar vermesiyle akıllara kazınan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a saygısızlık yaparak

Devlet malına zarar vermesiyle akıllara kazınan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a saygısızlık yaparak "Ali Erbaş ve türevleri kininizde boğulacaksınız!" şeklinde küstah sözler sarf etti.

#5
Foto - CHP'li Gürsel Tekin, M. Kemal'e hakaret ettiği iddiasında bulunduğu Ali Erbaş'a hakaret yağdırdı.

CHP'li Gürsel Tekin, M. Kemal'e hakaret ettiği iddiasında bulunduğu Ali Erbaş'a hakaret yağdırdı.

#6
Foto - Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulunan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ,

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulunan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, "Ayasofya açılışında, Erdoğan, Bahçeli, Hulisi Akar ve Genelkurmay Başkanı'nın önünde isim vermeden Atatürk'e lanet, Cumhuriyet düşmanlarına rahmet okuyan Diyanet Başkanı Ali Erbaş görevden alınmalıdır." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

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