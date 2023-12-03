2023-12-03 14:27:10 Fatih Erbakan açıkladı, ortalık yıkıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 20'in üzerinde oyla çıkacağız" dedi. Yeniden Refah Partisi Ankara'da bir otelde gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İl ve ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantıda, önemli açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 21 mart yerel seçimlerinde yüzde 20'nin üzerine oy alacağını söyledi.