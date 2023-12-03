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Siyaset
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Fatih Erbakan açıkladı, ortalık yıkıldı

2023-12-03 14:27:10
Fatih Erbakan açıkladı, ortalık yıkıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 20'in üzerinde oyla çıkacağız" dedi. Yeniden Refah Partisi Ankara'da bir otelde gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İl ve ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantıda, önemli açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 21 mart yerel seçimlerinde yüzde 20'nin üzerine oy alacağını söyledi.

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Foto - Fatih Erbakan açıkladı, ortalık yıkıldı

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber oy oranları için anketler yapıldığını belirten Erbakan, “ Bu anketlerde Yeniden Refah Partimize de yüzde 6'lık bir oran veriliyor. 14 Mayıs seçimlerinde ise yüzde 1'in altında oy veriyorlardı. Fakat Yeniden Refah Partimiz yüzde 3'e yakın bir oy aldı. Yani anketlerde gösterilenlerin 3 misli kadar oy aldı. Mart ayında da aynısı olacak ve 31 Mart yerel Seçimlerinde yüzde 20'in üzerinde oyla çıkacağız” dedi. Erbakan, “Yaklaşmakta olan 31 Mart Yerel Seçimlerine daha da yüksek bir tempoyla hazırlanmaya devam edeceğiz ve bu seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceğiz” ifadelerine yer verdi.

#2
Foto - Fatih Erbakan açıkladı, ortalık yıkıldı

Mevcut belediye yönetimlerini eleştiren Erbakan, “Türkiye'de belediyeler halka hizmet etmekten çok servet transferi için kullanılan, yoksulluk ve rüşvet ağına saplanmış yapılar haline gelmiştir. Belediyeler çeşitli dönemlerde çeşitli zümrelerin gelip servet transferi yaptığı, parti teşkilatlarının beslendiği yerel darphanelere dönüşmüştür” dedi.

#3
Foto - Fatih Erbakan açıkladı, ortalık yıkıldı

Gündemde yer alan sosyal medya fenomenleri hakkında da konuşan Erbakan, “Kendilerine sosyal medya fenomeni denilen bazı kişilerin ahlaki kuralları, inancımızın prensiplerini, millet olarak sahip olduğumuz değerleri nasıl ayaklar altına aldıklarını seyrediyoruz. Teşhircilik, dolandırıcılık, para aklama, kirli işler garip bağlantılar birer birer oraya dökülüyor. Öte yandan ahlakı ve yaşantısıyla gençlere örnek olması gereken sporcularımızın, bir faninin ömrü boyunca çalışsa elde edemeyeceği bir servete ulaşmasına rağmen yine de doymayıp faizle, alın teri dökmeden daha fazla kazanmak uğruna içine girdikleri sistemleri görüyorsunuz. Materyalist, dünyacı, nefis odaklı bir nesil yetiştirirseniz işte bunlar başınıza gelir. Biz milli görüşçüler olarak 54 seneden beri önce ahlak ve maneviyat diye bunun için söylüyoruz” açıklamasında bulundu.

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