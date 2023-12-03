Fatih Erbakan açıkladı, ortalık yıkıldı

Gündemde yer alan sosyal medya fenomenleri hakkında da konuşan Erbakan, “Kendilerine sosyal medya fenomeni denilen bazı kişilerin ahlaki kuralları, inancımızın prensiplerini, millet olarak sahip olduğumuz değerleri nasıl ayaklar altına aldıklarını seyrediyoruz. Teşhircilik, dolandırıcılık, para aklama, kirli işler garip bağlantılar birer birer oraya dökülüyor. Öte yandan ahlakı ve yaşantısıyla gençlere örnek olması gereken sporcularımızın, bir faninin ömrü boyunca çalışsa elde edemeyeceği bir servete ulaşmasına rağmen yine de doymayıp faizle, alın teri dökmeden daha fazla kazanmak uğruna içine girdikleri sistemleri görüyorsunuz. Materyalist, dünyacı, nefis odaklı bir nesil yetiştirirseniz işte bunlar başınıza gelir. Biz milli görüşçüler olarak 54 seneden beri önce ahlak ve maneviyat diye bunun için söylüyoruz” açıklamasında bulundu.