Faşizm tırmanışa geçti Almanya’da tedirgin eden anket
Almanya'da yapılan bir ankete göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı yükselmeye devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya'da yapılan bir ankete göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı yükselmeye devam ediyor.
ARD-DeutschlandTrend tarafından yaptırılan son kamuoyu araştırmasına göre AfD, oy oranını yüzde 28'e yükselterek iktidardaki Hristiyan Birlik partileriyle aradaki farkı 7 puana çıkardı.
2025'teki Federal Meclis seçimlerinde CDU-CSU yüzde 28,5, AfD ise yüzde 20,8 oy almıştı. Son ankette ise CDU-CSU'nun oy oranı yüzde 21 olarak tespit edildi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan seçimden bu yana CDU-CSU'nun yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SPD) de seçmen desteğini kaybetti. 2025 seçimlerinde yüzde 16 oy alan SPD'nin oy oranı bu ankette yüzde 12'ye düştü.
Seçimde yüzde 11, 6 oy alan Yeşiller partisinin oy oranı ise yüzde 15'e yükseldi. Yüzde 8,7 oy alan Sol Parti oy oranını yüzde 11'e yükseltirken, Hür Demokrat Parti yüzde 4 seviyesini korudu.
ARD-DeutschlandTrend'in bir önceki anketinde AfD'nin oy oranı yüzde 27, CDU-CSU'nun oy oranı ise yüzde 24 olarak tespit edilmişti. Söz konusu anket, 3-5 Ağustos tarihlerinde oy kullanma hakkına sahip 1297 kişiyle yapıldı.
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