  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Avrupa
6
Yeniakit Publisher
Faşizm tırmanışa geçti Almanya’da tedirgin eden anket

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Faşizm tırmanışa geçti Almanya’da tedirgin eden anket

Almanya'da yapılan bir ankete göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı yükselmeye devam ediyor.

1
#1
Foto - Faşizm tırmanışa geçti Almanya’da tedirgin eden anket

ARD-DeutschlandTrend tarafından yaptırılan son kamuoyu araştırmasına göre AfD, oy oranını yüzde 28'e yükselterek iktidardaki Hristiyan Birlik partileriyle aradaki farkı 7 puana çıkardı.

#2
Foto - Faşizm tırmanışa geçti Almanya’da tedirgin eden anket

2025'teki Federal Meclis seçimlerinde CDU-CSU yüzde 28,5, AfD ise yüzde 20,8 oy almıştı. Son ankette ise CDU-CSU'nun oy oranı yüzde 21 olarak tespit edildi.

#3
Foto - Faşizm tırmanışa geçti Almanya’da tedirgin eden anket

Yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan seçimden bu yana CDU-CSU'nun yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SPD) de seçmen desteğini kaybetti. 2025 seçimlerinde yüzde 16 oy alan SPD'nin oy oranı bu ankette yüzde 12'ye düştü.

#4
Foto - Faşizm tırmanışa geçti Almanya’da tedirgin eden anket

Seçimde yüzde 11, 6 oy alan Yeşiller partisinin oy oranı ise yüzde 15'e yükseldi. Yüzde 8,7 oy alan Sol Parti oy oranını yüzde 11'e yükseltirken, Hür Demokrat Parti yüzde 4 seviyesini korudu.

#5
Foto - Faşizm tırmanışa geçti Almanya’da tedirgin eden anket

ARD-DeutschlandTrend'in bir önceki anketinde AfD'nin oy oranı yüzde 27, CDU-CSU'nun oy oranı ise yüzde 24 olarak tespit edilmişti. Söz konusu anket, 3-5 Ağustos tarihlerinde oy kullanma hakkına sahip 1297 kişiyle yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yillaaaardir, Bizde onlardan fazlaydi

Fakat simdi toplamlari ℅25 in bile altindadir,,,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı
Gündem

Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan 4 uçağın görevlerini başarıyla tamamlayarak Türkiy..
Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye
Gündem

Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medyada tek başına çevre temizliği yaparken görüntülenen 7 yaşındaki Burak Güvenç'i, ..
Heybeliada Deniz Harp Okulu'ndaki yangın söndürüldü
Gündem

Heybeliada Deniz Harp Okulu'ndaki yangın söndürüldü

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonucu askeri okulun çatıs..
Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı
Gündem

Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı

İşgalci İsrail, imzalanan ateşkes ve yürütülen diplomatik sürece rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti çevresine yeni hava saldırıları düze..
Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
Gündem

Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.
Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!
Yerel

Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23