Gündem
Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri hız kazandı.

Foto - Faşist Ümit Özdağ utan biraz utan: Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

Suriye'de 2011'de başlayan ve 13 yıldan fazla süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Rejim saldırıları ve katliamalar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin sığındığı en önemli yerlerden biri de Türkiye oldu.

Foto - Faşist Ümit Özdağ utan biraz utan: Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

Kasım ayı sonunda başlayan ve 8 Aralık'ta Baas yönetiminin devrilmesiyle tamamlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu'nun üzerinden bir yıl geçti. Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen sürede güvenlik ortamının iyileşmesi sonucu binlerce Suriyeli gönüllü olarak ülkelerine döndü.

Foto - Faşist Ümit Özdağ utan biraz utan: Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

Geri dönüşlerin her geçen gün arttığı Suriye’de AA muhabirleri, Türkiye’den ülkelerine dönen ailelere ulaştı.

Foto - Faşist Ümit Özdağ utan biraz utan: Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

"Türkiye’de bize çok iyi davrandılar" Halep’in Bab ilçesine dönen esnaf Abdullah Dibo, savaş nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmış ve yaklaşık 13 yıl Gaziantep'te yaşamış. Türkiye’nin kendilerine sağladığı destek sayesinde güven içinde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Dibo, rejimin devrilmesinin ardından Bab’a dönmeye karar verdiklerini ifade etti.

Foto - Faşist Ümit Özdağ utan biraz utan: Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

"Türkiye bana güvenlik ve istikrar sağladı" Türkiye’den Suriye’ye geri dönen inşaat mühendisi Ahmed Talib de ailesiyle birlikte ülkesine dönmenin kendileri için güven verici olduğunu belirtti. Türkiye’de Gaziantep’te mühendislik okuduğunu ve yüksek lisans yaptığını aktaran Talib, "Türkiye bana güvenlik ve istikrar sağladı, ailemi korudu. Şimdi ülkeme dönüp yeniden inşada aktif rol almak istiyorum." dedi.

Foto - Faşist Ümit Özdağ utan biraz utan: Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

"Türkiye’de geçen on yıl bana çok şey kattı" Türkiye'den ülkesine dönen bir başka isimse Fazlullah Şuvami. Şuvami, Şam’da yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra savaş, bombardıman ve zorunlu askerlik gibi nedenlerle göç etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Şuvami, "2015’in sonlarında Türkiye’ye gittim. İlk yıllar zordu, dil ve iş bulma konusunda sıkıntılar yaşadım. Ancak kendimi geliştirmek için dil kurslarına ve mesleki eğitimlere katıldım. Türkiye’de geçen on yıl bana çok şey kattı." ifadelerini kullandı. Türkiye’de edindiği deneyimlerin kişisel gelişimini artırdığını vurgulayan Şuvami, "Göç, insana kendi başına ayakta durmayı öğretiyor. Kendime güvenim arttı, kişiliğim güçlendi ve yeni arkadaşlıklar edindim. Yeni bir dil ve kültürü öğrenmek, davranışlarımızı ve bakış açımızı değiştirdi" diye konuştu.

Foto - Faşist Ümit Özdağ utan biraz utan: Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

Suriyeli 28 yaşındaki Abdulaziz eş-Şami de İstanbul’da başlattıkları lokanta projelerini başarıyla sürdürdüklerini söyledi. Şami, "Türk ve Halep mutfağını birleştirerek hem Türk hem Halep tarzı kebap ve yemekleri sunuyoruz. İstanbul’dan getirdiğimiz lezzetleri burada harmanladık ve müşterilerimize farklı bir deneyim yaşatıyoruz." dedi.

Foto - Faşist Ümit Özdağ utan biraz utan: Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

ürk halkının misafirperverliğine dikkati çeken Şami, "Ekip arkadaşlarımız Türkçe biliyor ve Türk kültürünü yakından tanıyor. Biz de kendi güçlü olduğumuz alanları onlarla paylaştık. Ortaya hem kültürel hem işbirliği açısından güzel bir uyum çıktı" ifadelerini kullandı. Şami, Suriyelilere Türkiye’ye dönme çağrısında bulunarak, "Türkiye ve Suriye sınır komşusu; neredeyse tek bir ülke gibi. Buradaki iyi uygulamaları kendi ülkemize taşıyabiliriz." diye konuştu.

