Faşist Ümit Özdağ utan biraz utan: Suriye'ye onurlu ve gönüllü dönüş hız kazandı!

"Türkiye’de geçen on yıl bana çok şey kattı" Türkiye'den ülkesine dönen bir başka isimse Fazlullah Şuvami. Şuvami, Şam’da yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra savaş, bombardıman ve zorunlu askerlik gibi nedenlerle göç etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Şuvami, "2015’in sonlarında Türkiye’ye gittim. İlk yıllar zordu, dil ve iş bulma konusunda sıkıntılar yaşadım. Ancak kendimi geliştirmek için dil kurslarına ve mesleki eğitimlere katıldım. Türkiye’de geçen on yıl bana çok şey kattı." ifadelerini kullandı. Türkiye’de edindiği deneyimlerin kişisel gelişimini artırdığını vurgulayan Şuvami, "Göç, insana kendi başına ayakta durmayı öğretiyor. Kendime güvenim arttı, kişiliğim güçlendi ve yeni arkadaşlıklar edindim. Yeni bir dil ve kültürü öğrenmek, davranışlarımızı ve bakış açımızı değiştirdi" diye konuştu.