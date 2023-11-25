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Dünya
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Faşist Netanyahu'ya protesto şoku

2023-11-25 23:32:22
Faşist Netanyahu'ya protesto şoku

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki resmi konutunun önünde protesto edildi.

#1
Foto - Faşist Netanyahu'ya protesto şoku

Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi yakınlarında toplanan yaklaşık bin İsrailli, ellerinde Netanyahu hükümetini başarısız olmakla suçlayan döviz ve karikatürler taşıyarak, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu.

#2
Foto - Faşist Netanyahu'ya protesto şoku

Göstericilerin ilerlemesini engellemek için bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Gazze Caddesi'ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapattı.

#3
Foto - Faşist Netanyahu'ya protesto şoku

Polis bariyerlerinin önünde Başbakan Netanyahu için "suçlu, suçlu" sloganları atan göstericiler, Netanyahu’nun akıttığı kanı temsilen caddeye kırmızı boya döktü.

#4
Foto - Faşist Netanyahu'ya protesto şoku

Protestocuların Netanyahu'nun konutunun civarındaki sokaklarda gösterileri ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyor.

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