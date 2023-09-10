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Fas depreminde ölü sayısı artıyor!

2023-09-10 20:28:07
Fas depreminde ölü sayısı artıyor!

Fas'ın El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı artmaya devam ediyor.

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Foto - Fas depreminde ölü sayısı artıyor!

Fas devlet televizyonuna göre, depremdeki can kaybı 2 bin 112'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 421’e yükseldi.

#2
Foto - Fas depreminde ölü sayısı artıyor!

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Küresel Operasyon Direktörü Caroline Holt, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Fas’ta önümüzdeki 2-3 günün enkaz altında mahsur kalanları bulmak için kritik olduğunu ifade etti.

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Foto - Fas depreminde ölü sayısı artıyor!

Depremin ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülke Fas’a yardım için harekete geçerken, Fransa yardım için olduğunu ve Fas'tan resmi bir talep beklediğini belirtti.

#4
Foto - Fas depreminde ölü sayısı artıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan’daki G20 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Fransa, Fas'ın yararlı olduğuna karar vermesi halinde, Fas'a yardım sunmaya hazırdır" dedi.

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