Farklı farklı yerlerde ortaya çıkıyordu! Bir monolitin sırrı çözüldü

Geçen hafta ABD’nin California eyaletindeki Atascadero kasabasında yer alan Pine Dağı’ndaki monoliti yapanlar ortaya çıktı. Bir grup sanatçı, "Amerika Hiçbir Zaman Uzaylılara Ait Olmayacak" şeklinde slogan atan bazı gençler tarafından metal yapının kaldırılıp, yerine bir haç yerleştirilmesinin ardından Youtube’dan bir açıklama yaptı. Wade MacKenzie adlı sokak sanatçısı, “Gerilla sanatı ortaya koymayı hedefledik. Ancak, kötü niyetli bir şekilde ortadan kaldırılınca monoliti yekrar yerine koymamız gerektiğini düşündük” ifadelerini kullandı. Bununla brilikte McKenzie, üç kenarlı yapıyı arkadaşları Travis Kenny, Randall Kenny ve Jared Riddle’ın yardımıyla inşa ettiğini söyledi. Monolitlerin peş peşe ortaya çıkması internette viral haline geldi. Monolit nedir? Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Monolitler, genel olarak sert ve katı metamorfik kayalardan oluşur. Monolitleri ortaya çıkaran etken ise erozyondur. Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya'da, Meksika'da ve ABD'de bulunuyor. İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir