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Dünya
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Farklı farklı yerlerde ortaya çıkıyordu! Bir monolitin sırrı çözüldü

2020-12-07 11:26:19
Farklı farklı yerlerde ortaya çıkıyordu! Bir monolitin sırrı çözüldü

Dünyanın farklı farklı noktalarında ortaya çıkan monolitler son dönemde gündemden düşmüyor. Bir tanesinin nasıl ortaya çıktığı resmen belli oldu.

#1
Foto - Geçen ay ilk kez ABD’nin Utah eyaletinde ortaya çıkan ve Stanley Kubrick’in 2001: Space Time Odyssey filminden bir sahneyi andıran metal monolitlerin sayısı beşe yükseldi.

Geçen ay ilk kez ABD’nin Utah eyaletinde ortaya çıkan ve Stanley Kubrick’in 2001: Space Time Odyssey filminden bir sahneyi andıran metal monolitlerin sayısı beşe yükseldi.

#2
Foto - Birkaç gün önce ise Romanya'da bir monolite rastlandı.

Birkaç gün önce ise Romanya'da bir monolite rastlandı.

#3
Foto - Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya'da, Meksika'da ve ABD'de bulunuyor.

Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya'da, Meksika'da ve ABD'de bulunuyor.

#4
Foto - Utah, Romanya ve California’nın ardından geçen Cumartesi günü Las Vegas’taki ünlü casino bölgesinin biraz aşağısında parlak bir monolit daha bulundu.

Utah, Romanya ve California’nın ardından geçen Cumartesi günü Las Vegas’taki ünlü casino bölgesinin biraz aşağısında parlak bir monolit daha bulundu.

#5
Foto - Ayrıca, The San Luis Obispo Tribune’ün bildirdiğine göre McKenzie ve arkadaşlarının yaptığından farklı olarak Atescadero kasabasında bir monolit daha ortaya çıktı.

Ayrıca, The San Luis Obispo Tribune’ün bildirdiğine göre McKenzie ve arkadaşlarının yaptığından farklı olarak Atescadero kasabasında bir monolit daha ortaya çıktı.

#6
Foto - Merak edilen ve insanları tedirgin eden monolitlerden bir tanesinin sırrı çözüldü.

Merak edilen ve insanları tedirgin eden monolitlerden bir tanesinin sırrı çözüldü.

#7
Foto - Geçen hafta ABD’nin California eyaletindeki Atascadero kasabasında yer alan Pine Dağı’ndaki monoliti yapanlar ortaya çıktı. Bir grup sanatçı,

Geçen hafta ABD’nin California eyaletindeki Atascadero kasabasında yer alan Pine Dağı’ndaki monoliti yapanlar ortaya çıktı. Bir grup sanatçı, "Amerika Hiçbir Zaman Uzaylılara Ait Olmayacak" şeklinde slogan atan bazı gençler tarafından metal yapının kaldırılıp, yerine bir haç yerleştirilmesinin ardından Youtube’dan bir açıklama yaptı. Wade MacKenzie adlı sokak sanatçısı, “Gerilla sanatı ortaya koymayı hedefledik. Ancak, kötü niyetli bir şekilde ortadan kaldırılınca monoliti yekrar yerine koymamız gerektiğini düşündük” ifadelerini kullandı. Bununla brilikte McKenzie, üç kenarlı yapıyı arkadaşları Travis Kenny, Randall Kenny ve Jared Riddle’ın yardımıyla inşa ettiğini söyledi. Monolitlerin peş peşe ortaya çıkması internette viral haline geldi. Monolit nedir? Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Monolitler, genel olarak sert ve katı metamorfik kayalardan oluşur. Monolitleri ortaya çıkaran etken ise erozyondur. Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya'da, Meksika'da ve ABD'de bulunuyor. İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir

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